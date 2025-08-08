▲ Venta en San Petersburgo, Rusia, de matrioshkas con imágenes de Trump y Putin. El líder ruso mencionó ayer a Emiratos Árabes Unidos como posible sede de la reunión con su par estadunidense. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 21

Moscú. El Kremlin confirmó este jueves que en los próximos días se van a reunir los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, pero considera que no hay condiciones en este momento para una cumbre posterior con un tercer participante, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky.

El tema surgió antier en el encuentro de Putin con Steve Witkoff, emisario especial de Trump, quien destacó en Washington que hubo grandes avances y anunció las dos cumbres, primero con Putin la semana entrante y luego con él y Zelensky, para poner fin al derramamiento de sangre en Ucrania.

Yuri Ushakov, asesor de Putin en materia de política exterior y seguridad, ratificó a la prensa, alrededor del mediodía de ayer, que el Kremlin en efecto acordó, a iniciativa de Estados Unidos , durante la visita de Witkoff, celebrar en los próximos días una reunión bilateral al máximo nivel, es decir, entre los presidentes Putin y Trump .

De acuerdo con Ushakov, ahora estamos trabajando con nuestros colegas estadunidenses en los detalles concretos . Agregó: La fecha aproximada se fijó para la semana entrante, pero las partes estamos empezando a prepararnos para esta importante reunión y es difícil decir cuántos días se necesitarán para organizarla .

El asesor de Putin comentó que Witkoff mencionó la idea de una cumbre trilateral de los presidentes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, propuesta que el Kremlin, precisó, dejó sin comentarios.

En cuanto a la reunión trilateral, de la que por alguna extraña razón empezaron a hablar ayer (miércoles) en Washington, esta variante fue mencionada por el enviado estadunidense durante el encuentro en el Kremlin. Pero esa opción no se debatió. La parte rusa la dejó por completo sin comentarios , puntualizó.

Estados Unidos asegura que la iniciativa de celebrar el encuentro de los mandatarios nació de Rusia; Moscú asevera que fue una iniciativa de Washington; más tarde, en decisión salomónica, el mandatario ruso, Vladimir Putin, afirmó que el interés de reunirse fue expresado por ambas partes .

Respecto a un encuentro con Zelensky, Putin señaló tajante: Ya he dicho muchas veces que, en general, no tengo nada en contra. Es posible (esa reunión), pero para que ésta suceda deben crearse ciertas condiciones. Lamentablemente, aún estamos lejos de ello .

Y en cuanto al sitio ya acordado de su reunión con Trump, Putin aprovechó la visita oficial del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, para decir que Rusia tiene muchos amigos dispuestos a organizar esa cumbre y uno de estos amigos es el presidente de EAU y creo que decidiremos más adelante, pero ése sería uno de los sitios más adecuados .

Poco después, el canciller turco, Hakan Fidan, telefoneó a su colega ruso, Serguei Lavrov. Trascendió que expresó su sorpresa y malestar, ya que sus socios estadunidenses le habían asegurado que la cita presidencial sería en Estambul u otra ciudad de Turquía. El comunicado oficial de la cancillería rusa se limita a decir que los ministros hablaron (a iniciativa de Fidan) de la situación que se está gestando en el contexto de lo que sucede en torno a Ucrania (sic).

De su lado, Zelensky, después de hablar por teléfono con el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recordó ayer que Rusia no ha aclarado si está dispuesta a declarar un alto el fuego.