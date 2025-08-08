Viernes 8 de agosto de 2025, p. 20
Uno de los contratistas principales de la empresa de seguridad que colabora con la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) en el reparto de alimentos pertenece a un club de motociclistas para veteranos de guerra estadunidenses dedicado a
resaltar los esfuerzos del país contra el extremismo islámico y declarados opositores al
movimiento yihadista radical, reveló el medio The Intercept.
La pertenencia de Johnny Taz Mulford a The Infidels, club que promueve la narrativa antislámica, junto con sus numerosos tatuajes relacionados con las cruzadas y los movimientos ultraderechistas, plantea interrogantes sobre su papel en la misión de la GHF, señaló The Intercept.
En mayo pasado, Mulford comenzó a reclutar personas a través de Facebook para
una oportunidad laboral, sin especificar cuál, pero señaló que era indispensable poder
disparar, moverse y comunicarse. En otros mensajes en la misma red social, se refirió a Israel como
la nación elegida de Dios y compartió también un video mofándose de los manifestantes pro Palestina.
Fotos obtenidas de su cuenta de Facebook mostraron un tatuaje en su antebrazo de una bandera estadunidense en llamas, junto a un escudo y una cruz roja, inspirado en la orden militar cristiana de los Caballeros Templarios. En su bíceps exhibe otro escudo templario, mientras uno más presenta la cruz de Jerusalén, todos parte de la simbología adoptada por grupos supremacistas y de extrema derecha.
Mulford pertenece a UG Solutions, la empresa encargada de
brindar seguridad en los centros de distribución de ayuda humanitaria de la GHF, en la que al menos mil 373 palestinos han muerto buscando comida desde que comenzó a operar el 26 de mayo de este año.