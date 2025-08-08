De la Redacción

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 20

Uno de los contratistas principales de la empresa de seguridad que colabora con la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) en el reparto de alimentos pertenece a un club de motociclistas para veteranos de guerra estadunidenses dedicado a resaltar los esfuerzos del país contra el extremismo islámico y declarados opositores al movimiento yihadista radical , reveló el medio The Intercept.

La pertenencia de Johnny Taz Mulford a The Infidels, club que promueve la narrativa antislámica, junto con sus numerosos tatuajes relacionados con las cruzadas y los movimientos ultraderechistas, plantea interrogantes sobre su papel en la misión de la GHF, señaló The Intercept.