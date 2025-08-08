▲ Atención a niño en la sala de urgencias del complejo médico Nasser en Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, tras un bombardeo israelí en la zona de Mawasi. El ejército de Tel Aviv deberá ejecutar cualquier decisión gubernamental sobre el enclave, declaró antier el ministro de Defensa tras el rechazo de la cúpula militar a una ocupación total del territorio palestino. Foto Afp

Afp, Europa Press, Prensa Latina y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 20

Tel Aviv., El gabinete de seguridad de Israel aprobó esta madrugada la propuesta del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que su ejército tome la totalidad de la franja de Gaza, tras un debate de más de 10 horas, y en medio de fuertes enfrentamientos con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien reiteró su advertencia de que la operación provocará una erosión de las fuerzas armadas y pondrá en peligro la vida de los rehenes en poder de Hamas.

Horas antes, el premier afirmó que Tel Aviv no se anexará el enclave, pero tenía la intención de controlar militarmente todo el territorio por seguridad y ceder después su administración –hoy en manos de Hamas– a un gobierno de transición liderado por fuerzas árabes , que no especificó.

Hamas reviró que Netanyahu busca deshacerse de los prisioneros (rehenes) y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y agendas ideológicas extremistas ; aseguró que cualquier expansión que intente no sería un paseo por el parque y el precio sería alto y costoso para la ocupación .

“No queremos conservarla (Gaza). No queremos gobernarla (…) Queremos entregársela a fuerzas árabes que la gobernarán adecuadamente”, declaró el premier a Fox News y añadió: nunca entregaremos (Gaza) a la Autoridad Palestina (que gobierna Cisjordania reocupada) ni a Hamas .

Consultado sobre si tenía el apoyo del presidente estadunidense, Donald Trump, respondió: Simplemente (Trump) dice: sé que Israel hará lo que tenga que hacer .

Dos funcionarios estadunidenses dijeron a Axios que Trump no intervendrá en la toma de decisiones israelíes sobre la nueva operación.

Tras más de 10 horas de debate en medio de gran tensión entre el apoyo al plan de Netanyahu y el rechazo del jefe del ejército, Eyal Zamir, el gabinete utilizó en su decisión el término toma de posesión en lugar de ocupación , por razones legales relacionadas con la responsabilidad sobre la población civil, pero un alto funcionario israelí enfatizó que la intención es ocupar Gaza, reportó el medio israelí Ynet.

Zamir calificó el plan de trampa que podría conducir a un gobierno militar israelí en Gaza con plena responsabilidad sobre 2 millones de palestinos, informaron medios locales.

La operación se realizará por etapas, y las Fuerzas de Defensa de Israel comenzarán ocupando la ciudad de Gaza. Se entiende que Israel se detendrá si se llega a un acuerdo sobre los rehenes, precisó Ynet.