No será un paseo por el parque, advierte Hamas
El 7 de octubre, plazo para evacuar a 800 mil personas de la ciudad de Gaza
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 20
Tel Aviv., El gabinete de seguridad de Israel aprobó esta madrugada la propuesta del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que su ejército tome la totalidad de la franja de Gaza, tras un debate de más de 10 horas, y en medio de fuertes enfrentamientos con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien reiteró su advertencia de que la operación provocará una erosión de las fuerzas armadas y pondrá en peligro la vida de los rehenes en poder de Hamas.
Horas antes, el premier afirmó que Tel Aviv no se anexará el enclave, pero tenía la intención de controlar militarmente todo el territorio
por seguridad y ceder después su administración –hoy en manos de Hamas– a un gobierno de transición liderado por
fuerzas árabes, que no especificó.
Hamas reviró que Netanyahu
busca deshacerse de los prisioneros (rehenes) y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y agendas ideológicas extremistas; aseguró que cualquier expansión que intente
no sería un paseo por el parque y el precio sería alto y costoso para la ocupación.
“No queremos conservarla (Gaza). No queremos gobernarla (…) Queremos entregársela a fuerzas árabes que la gobernarán adecuadamente”, declaró el premier a Fox News y añadió:
nunca entregaremos (Gaza) a la Autoridad Palestina (que gobierna Cisjordania reocupada) ni a Hamas.
Consultado sobre si tenía el apoyo del presidente estadunidense, Donald Trump, respondió:
Simplemente (Trump) dice: sé que Israel hará lo que tenga que hacer.
Dos funcionarios estadunidenses dijeron a Axios que Trump no intervendrá en la toma de decisiones israelíes sobre la nueva operación.
Tras más de 10 horas de debate en medio de gran tensión entre el apoyo al plan de Netanyahu y el rechazo del jefe del ejército, Eyal Zamir, el gabinete utilizó en su decisión el término
toma de posesión en lugar de
ocupación, por razones legales relacionadas con la responsabilidad sobre la población civil, pero un alto funcionario israelí enfatizó que la intención es ocupar Gaza, reportó el medio israelí Ynet.
Zamir calificó el plan de
trampa que podría conducir a un gobierno militar israelí en Gaza con plena responsabilidad sobre 2 millones de palestinos, informaron medios locales.
La operación se realizará por etapas, y las Fuerzas de Defensa de Israel comenzarán ocupando la ciudad de Gaza. Se entiende que Israel se detendrá si se llega a un acuerdo sobre los rehenes, precisó Ynet.
Serían evacuadas unas 800 mil personas de la ciudad de Gaza y se
atacarían los bastiones terroristas en la ciudad; después, las tropas avanzarían a los campos de refugiados del centro, informó el Jerusalem Post.
Según la decisión del gabinete, el proceso de evacuación de la ciudad de Gaza deberá completarse el 7 de octubre, como
fecha simbólica, cuando se cumplan dos años de que Israel lanzó su feroz ofensiva después de una violenta incursión de Hamas en su territorio, precisó Ynet.
NBC News reportó que imágenes satelitales muestran que el ejército israelí estuvo acumulando tropas y equipos cerca de la frontera con el devastado enclave.
Mientras se desarrollaba la reunión del gabinete, cientos, incluidos israelíes ex rehenes de Hamas, rechazaron la iniciativa del premier.
Israel ha perdido su brújula moral aseveró en la protesta Pepe Alalu, jubilado y ex vicealcalde de Jerusalén.
De los 251 secuestrados por Hamas, 49 permanecen como rehenes y se cree que 27 ya murieron.
En Gaza, el gobierno informó que subió a 61 mil 258 el número de asesinados por las tropas israelíes desde que comenzó la guerra, mientras el número de menores de cinco años que sufren desnutrición aguda se elevó a casi 12 mil, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Antes de que Tel Aviv decidiera escalar su ofensiva contra Gaza, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, dijo que la necesidad de liberar a los rehenes restantes y desmantelar Hamas no debe
quedar eclipsada por la crisis humanitaria en Gaza.
El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, aseguró –mientras posaba junto a un mural que insta a
matar a los árabes– que el asentamiento de Sa Nur, en Cisjordania reocupada, será
repoblado, 20 años después de su desmantelamiento junto a otros 21 sitios invadidos en la franja de Gaza.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, propuso suspender el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel tras calificar de
genocidas sus operaciones en Gaza.