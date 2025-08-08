Viernes 8 de agosto de 2025, p. 26
Tapachula, Chis., La caravana migrante autodenominada Éxodo de la Justicia llegó ayer a Huixtla tras recorrer 45 kilómetros desde Tapachula, de donde salió un día antes para avanzar a otras ciudades del país donde sus integrantes puedan encontrar empleo, y seguir con sus trámites de regularización.
Los extranjeros pasaron una mala noche en el municipio de Huehuetán, ya que una intensa lluvia inundó el parque donde pretendían descansar.
No había espacio para dormir, casi 80 por ciento de la plaza se llenó de agua. Además nos quitaron la seguridad. Sólo quedó una patrulla de las tantas que venían, reprochó el cubano Jesús Pérez.
El grupo retomó su andar ayer alrededor de las 4 de la madrugada, y antes del mediodía llegó a Huixtla, donde reposará antes de seguir su trayecto.
Vamos a seguir avanzando. Es difícil pero no imposible, con la bendición de Dios lo vamos a lograr, dijo la venezolana Keyla Mendoza.
La mujer viaja con dos hijos y antes ya intentó regularizar su situación migratoria en la frontera sur, pero no le dieron respuesta en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por lo que decidió sumarse a la caravana.
Keyla asegura que por el momento su intención no es llegar a Estados Unidos, sino a Monterrey, Nuevo León, o la Ciudad de México, donde pueda obtener un trabajo y continuar con su papeleo.
Esta es la segunda caravana migrante que surge desde la llegada de Donald Trump a la presiden-cia de Estados Unidos, el pasado 20 de enero.
Desde que Claudia Sheinbaum comenzó su administración federal en octubre pasado, ésta sería la caravana número 15. Los grupos se integraron con rapidez, porque querían llegar a Estados Unidos antes de que comenzara el periodo de Trump, pero los éxodos cesaron tras el endurecimiento de las políticas migratorias del país vecino.