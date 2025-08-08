Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 26

Tapachula, Chis., La caravana migrante autodenominada Éxodo de la Justicia llegó ayer a Huixtla tras recorrer 45 kilómetros desde Tapachula, de donde salió un día antes para avanzar a otras ciudades del país donde sus integrantes puedan encontrar empleo, y seguir con sus trámites de regularización.

Los extranjeros pasaron una mala noche en el municipio de Huehuetán, ya que una intensa lluvia inundó el parque donde pretendían descansar. No había espacio para dormir, casi 80 por ciento de la plaza se llenó de agua. Además nos quitaron la seguridad. Sólo quedó una patrulla de las tantas que venían , reprochó el cubano Jesús Pérez.

El grupo retomó su andar ayer alrededor de las 4 de la madrugada, y antes del mediodía llegó a Huixtla, donde reposará antes de seguir su trayecto.