La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025

José Antonio Delgado González, conocido como Felipillo, líder cañero en el sur de Quintana Roo reportado como desaparecido en días pasados, fue localizado muerto y con señales de tortura en el poblado Obregón Viejo, del municipio de Othón P. Blanco (Chetumal).

El martes pasado fue ejecutado en el municipio de Benito Juárez (Cancún), el secretario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Mario Machuca Sánchez, cuando circulaba a bordo de su vehículo particular, una camioneta de lujo.

Ante la situación, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la CROC anunció en Cancún que asumirá el control del sindicato que Mario Machuca encabezaba, mientras se convoca a elecciones para elegir al nuevo dirigente.

Además, en una carta titulada Atento comunicado de los acuerdos de Cancún , que firma el presidente del CEN, Isaías González Cuevas, se acordó solicitar a las autoridades de los tres niveles de gobierno el esclarecimiento del asesinato de Machuca Sánchez.

Con estos dos homicidios sumaron al menos cinco líderes sindicales víctimas de hechos violentos en la entidad durante el último año. La ejecución de Machuca Sánchez fue cometida días después del homicidio de César Contreras, secretario general de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio, quien fue baleado el 25 de julio pasado en sus oficinas, en la delegación Alfredo V. Bonfil de Cancún; tenía bajo su control a los mototaxistas que operan en la zona.