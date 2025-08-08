Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 26

Tapachula, Chis., Autoridades federales abrieron en esta ciudad un campamento para atender a mexicanos deportados vía aérea de Estados Unidos, el cual habilitaron en el estacionamiento del Estadio Olímpico, adonde remitieron a 98 connacionales enviados desde Luisiana, y a 118 deportados de San Diego, California.

En el sitio hay dormitorios y comedores donde los migrantes podrán descansar unos días antes de continuar su viaje a sus estados natales, pues algunos son del centro y norte del país.

Además hay ventanillas de las dependencias involucradas en el programa México te Abraza, implantado en febrero pasado, cuando comenzaron las deportaciones aéreas, dijo un funcionario que pidió anonimato.

Los migrantes llegaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula y de ahí fueron enviados al campamen-to, según las fuentes consultadas.