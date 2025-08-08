Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 25

Guanajuato, Gto., La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró casi siete hectáreas de la Sierra de Santa Rosa, donde el ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Fernando Ascencio Barba, desarrolla ilegalmente el proyecto inmobiliario La Cucursola. Al respecto, Gustavo Lozano Guerrero, representante de la agrupación Acción Colectiva Socioambiental, exigió que el proyecto se clausure de manera definitiva, y se castigue a los responsables del daño ecológico.

El pasado 30 de julio, la FGR aseguró el desarrollo inmobiliario propiedad de la empresa Loma de Irapuato, solapada con permisos irregulares entregados por el ex alcalde panista del municipio de la capital de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, recordó Lozano Guerrero.

La intervención de la FGR fue resultado de una denuncia penal interpuesta por Acción Colectiva Socioambiental, por presuntos delitos contra la ecología y la gestión ambiental cometidos por el ex diputado panista y ex funcionarios capitalinos, acotó.