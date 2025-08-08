Viernes 8 de agosto de 2025, p. 25
Guanajuato, Gto., La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró casi siete hectáreas de la Sierra de Santa Rosa, donde el ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Fernando Ascencio Barba, desarrolla ilegalmente el proyecto inmobiliario La Cucursola. Al respecto, Gustavo Lozano Guerrero, representante de la agrupación Acción Colectiva Socioambiental, exigió que el proyecto se clausure de manera definitiva, y se castigue a los responsables del daño ecológico.
El pasado 30 de julio, la FGR aseguró el desarrollo inmobiliario propiedad de la empresa Loma de Irapuato, solapada con permisos irregulares entregados por el ex alcalde panista del municipio de la capital de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, recordó Lozano Guerrero.
La intervención de la FGR fue resultado de una denuncia penal interpuesta por Acción Colectiva Socioambiental, por presuntos delitos contra la ecología y la gestión ambiental cometidos por el ex diputado panista y ex funcionarios capitalinos, acotó.
El caso de La Cucursola revela una forma sistemática de simulación institucional, donde la ley es manipulada para proteger intereses privados y se utiliza el aparato gubernamental como escudo frente a la exigencia ciudadana de justicia ambiental, dijo Lozano Guerrero.
Agregó:
la intervención de la FGR es una oportunidad para que los delitos contra la ecología no queden impunes y los infractores rindan cuentas ante la ley. Llamó a las autoridades estatales y federales a clausurar de manera definitiva el fraccionamiento La Cucursola, imponer sanciones a los funcionarios responsables y ordenar la restauración ecológica del predio afectado.
Expuso que el desarrollo de 49 lotes campestres empezó en 2019, gracias
a la protección institucional del gobierno que encabezó Alejandro Navarro y de los permisos irregulares que otorgó el entonces titular de la Dirección de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zárate.
Lejos de cumplir con su deber de proteger el ambiente y defender el interés público, ambos funcionarios han facilitado, mediante la expedición indebida de permisos, la consolidación de un proyecto que viola la ley y pone en riesgo una de las regiones ecológicas más valiosas del estado, recriminó Gustavo Lozano.
Asimismo mencionó que las administraciones 2018-2021 y 2021-2024, de Alejandro Navarro, otorgaron la licencia de urbanización, la autorización de impacto ambiental, así como los permisos de uso de suelo y de venta.