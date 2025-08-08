Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 25

Ecatepec, Méx., Autoridades municipales, con apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la policía municipal y personal del área natural protegida (ANP) del ex lago de Texcoco, colocaron sellos de suspensión en la lotificación de unas 40 hectáreas de las más de 800 que integran la zona de regulación hídrica conocida como El Caracol, ubicada en el municipio de Ecatepec.

El operativo, realizado en la parte norte de El Caracol, se llevó a cabo debido a que el sitio está siendo invadido con la construcción de unas 100 casas provisionales y lotificación irregular, en una región no urbanizable que es parte del área protegida.

Autoridades municipales colocaron sellos de suspensión de actividades a la entrada del sector, y se dejó una notificación dirigida a quienes han lotificado, con el objetivo de que demuestren su posesión y sus permisos.

En el operativo participaron las direcciones de desarrollo urbano municipal, protección civil, la Semar, GN, policías municipales de Ecatepec y Atenco, del área jurídica municipal y representantes del ANP Lago de Texcoco.

Estas labores fueron el primer paso para un proceso legal que evite el fraccionamiento de la región, y dé paso a las acciones de recuperación de las zonas federal y de reserva como vaso regulador.

Antes, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, así como funcionarios del área natural protegida alertaron de la invasión del sector, por lo que demandaron el desalojo a autoridades federales y de la Fiscalía General de la República.