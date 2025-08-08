Viernes 8 de agosto de 2025, p. 25
Ecatepec, Méx., Autoridades municipales, con apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la policía municipal y personal del área natural protegida (ANP) del ex lago de Texcoco, colocaron sellos de suspensión en la lotificación de unas 40 hectáreas de las más de 800 que integran la zona de regulación hídrica conocida como El Caracol, ubicada en el municipio de Ecatepec.
El operativo, realizado en la parte norte de El Caracol, se llevó a cabo debido a que el sitio está siendo invadido con la construcción de unas 100 casas provisionales y lotificación irregular, en una región no urbanizable que es parte del área protegida.
Autoridades municipales colocaron sellos de suspensión de actividades a la entrada del sector, y se dejó una notificación dirigida a quienes han lotificado, con el objetivo de que demuestren su posesión y sus permisos.
En el operativo participaron las direcciones de desarrollo urbano municipal, protección civil, la Semar, GN, policías municipales de Ecatepec y Atenco, del área jurídica municipal y representantes del ANP Lago de Texcoco.
Estas labores fueron el primer paso para un proceso legal que evite el fraccionamiento de la región, y dé paso a las acciones de recuperación de las zonas federal y de reserva como vaso regulador.
Antes, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, así como funcionarios del área natural protegida alertaron de la invasión del sector, por lo que demandaron el desalojo a autoridades federales y de la Fiscalía General de la República.
Explicaron que en 2022 se logró la declaratoria como ANP del lago de Texcoco, contemplando 14 mil 38 hectáreas de los municipios de Texcoco, Atenco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec. Las 800 hectáreas de El Caracol se hallan en esta demarcación.
El Caracol es un importante vaso regulador de agua, pero organizaciones sindicales como 25 de Marzo, Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana comenzaron a invadirlo, construyendo casas provisionales y lotificando sobre casi 40 hectáreas.
Arturo González Cando, integrante del FPDT, afirmó que se diseñó un proyecto estratégico entre el ANP, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Ecatepec, para que el municipio conecte sus drenajes del norponiente hacia El Caracol, a fin de tratar agua a través de un humedal y que sea un centro desfogue y principal vaso regulador de lluvias
porque si no se logra, Ecatepec no va tener una solución real y tangible en muchos años para solucionar su problema de inundaciones.
Para la concreción del proyecto, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y el presidente municipal de Atenco, César Valle Ramírez, realizaron el pasado 27 de junio un recorrido por la zona acompañados por Roberto Capuano, comisionado del gobierno federal en materia hídrica, e Iñaki Echeverría, director del Parque Ecológico Lago de Texcoco; junto con personal de la Conagua.