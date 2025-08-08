De La Redacción/ I

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 24

Los 300 es una de las organizaciones criminales más violentas que en los últimos años ha operado en los municipios del valle de México, protegida y auspiciada por las corporaciones policiacas e incluso gobiernos municipales y funcionarios estatales, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En un comunicado difundido el 23 de junio pasado, en el cual la institución dio a conocer la aprehensión de Edwin Israel N, El Conejito –hijo del Luis N, El Conejo, cabecilla de dicho grupo criminal– informó que investiga su relación con autoridades en funciones y anteriores de municipios del valle de México, sobre todo Ecatepec y Cuautitlán .

Este último es gobernado por la alcaldesa Juana Carrillo Luna, de Morena, quien en fotografías difundidas este año en redes sociales aparece con El Conejo.

En tanto, la FGJEM tiene información que permite establecer que Los 300 contó con un entramado de protección encabezado por el más alto nivel de las dos pasadas administraciones de Ecatepec, al frente de las cuales estuvo el entonces morenista Fernando Vilchis Contreras, actual diputado federal por el Partido del Trabajo.

Dicho grupo delictivo es investigado por homicidios, venta de narcóticos, extorsiones a transportistas y negocios, robo con violencia y delitos contra la propiedad o despojo, además de propiciar la evasión de presuntos delincuentes detenidos por corporaciones de seguridad.

Las indagatorias refieren que una de las principales fuentes de ingresos de dicha agrupación son los pagos periódicos que exigen a comerciantes, transportistas y empresarios, además de las cuotas de entre 50 a los 200 pesos diarios que imponen a las tiendas de conveniencia a cambio de protección .

En caso de negativa a la exigencia del denominado derecho de piso , recurren a la privación ilegal de la libertad, daño en los bienes o lesiones a las víctimas.

La fiscalía estatal identificó que con el objetivo de desviar las investigaciones en su contra, integrantes de la banda se graban cuando realizan acciones violentas para después difundirlas señalando que los responsables fueron sujetos que pertenecen a grupos rivales con los que se disputan el control de actividades ilícitas. También recurren a la coerción a través de bloqueos.

Los 300 surgió hace unos 15 años, en la zona de Ciudad Azteca, en Ecatepec, como un grupo de choque de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), auspiciado por Alejandro Minor, dirigente de taxistas de dicha organización y de la ruta de colectivos 44-5; además del también líder taxista conocido como Juan Luis Leónidas o Barbas.

De ayudante a cabecilla

Luis Alfaro Espinoza, El Conejo, destacaba como ayudante, pero ante una ruptura de los dos dirigentes fundadores tomó el liderazgo y se separó de la CTM. A partir de entonces la organización comenzó a hacer alianzas y aceptar todo tipo de liderazgos de taxistas y comerciantes; al mismo tiempo empezó a convertirse en un grupo violento dedicado a la extorsión.

En su momento se alió con agrupaciones como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana, Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y otras que ahora son sus contrincantes.

En los últimos seis años (2019 a 2024), tuvo su mayor fortalecimiento protegido por las autoridades de las administraciones locales de Ecatepec, Tecámac y otros municipios que los utilizaban como grupo de choque a cambio de dejarlos operar.

En Ecatepec empezaron a hacer lo que quisieron porque los dejaron. Hubo muchas extorsiones de comerciantes, despojo, distribución de droga y se apoderaron de bases de taxis , según testimonios de taxistas que trabajaron para ellos.