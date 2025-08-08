Viernes 8 de agosto de 2025, p. 9
Los Ángeles. Una actriz del universo Guerra de las galaxias que demandó a Disney por despedirla por publicar comentarios incendiarios en redes sociales sobre el Holocausto y la pandemia llegó a un acuerdo con el estudio de Hollywood, anunció el gigante del entretenimiento.
Gina Carano, una destacada partidaria del presidente Donald Trump que tuvo un papel importante en la exitosa serie de Disney+ The Mandalorian hasta 2021, alegó despido improcedente en una demanda presentada el año pasado con el respaldo del multimillonario Elon Musk.
Un portavoz de Lucasfilm, filial de Disney, dijo que las empresas habían
llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas de su demanda.
Disney
espera identificar oportunidades para trabajar junto con Carano en un futuro próximo según un comunicadop.
Carano, una ex luchadora de artes marciales convertida en actriz, fue despedida por Disney en 2021 por lo que la empresa calificó en ese momento de publicaciones
abominables e inaceptables en redes sociales
que denigraban a las personas por su identidad cultural y religiosa.
Una publicación que Carano compartió parecía comparar ser conservador en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi.
“Los soldados nazis podían reunir fácilmente a miles de judíos" porque "el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos (...)