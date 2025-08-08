Afp

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 9

Los Ángeles. Una actriz del universo Guerra de las galaxias que demandó a Disney por despedirla por publicar comentarios incendiarios en redes sociales sobre el Holocausto y la pandemia llegó a un acuerdo con el estudio de Hollywood, anunció el gigante del entretenimiento.

Gina Carano, una destacada partidaria del presidente Donald Trump que tuvo un papel importante en la exitosa serie de Disney+ The Mandalorian hasta 2021, alegó despido improcedente en una demanda presentada el año pasado con el respaldo del multimillonario Elon Musk.