Sheinbaum adelanta sorpresa junto a Intocable para hoy
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 8

Integrantes del grupo Intocable acudieron ayer a Palacio Nacional a visitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras finalizar la conferencia matutina, la mandataria regresó al Salón Tesorería acompañada de dos miembros de la agrupación, con quienes se tomó fotografías. Ya vamos a platicar con ellos a ver qué proyectos hacemos juntos, comentó la jefa del Ejecutivo. Consultado sobre si Intocable estará el 15 de septiembre en el Zócalo, el vocalista Ricky Muñoz dijo no nos han invitado. La Presidenta agregó: Ya los vamos a invitar, luego de lo cual se retiraron. Por la tarde, Sheinbaum publicó en X un video de la reunión que tuvo con los artistas y adelantó que en la conferencia de prensa de hoy presentará una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable.

