Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 8

Roma. El cineasta Francis Ford Coppola fue dado de alta del hospital de Roma en el que ingresó hace dos días y se encuentra bien , informó ayer una persona cercana.

El aclamado director estadunidense de las películas El Padrino y Apocalypse Now, de 86 años, había ingresado el martes en el Policlínico Tor Vergata, un hospital público de la capital italiana, para someterse a una intervención cardiaca no urgente.

Coppola está en Italia para promocionar su película, la epopeya de ciencia ficción Megalópolis, una producción autofinanciada con 120 millones de dólares sobre la búsqueda de un arquitecto visionario para transformar una versión futurista de Nueva York llamada Nueva Roma en una comunidad utópica.