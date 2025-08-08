De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 8

El cantante vasco Fermín Muguruza ofrecerá un concierto gratuito en la explanada del monumento a la Revolución, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, acto que tendrá lugar, tres meses después de que se cancelara su presentación en el Multiforo Cultural Alicia debido a un operativo militar y policiaco que ordenó el desalojo del recinto.

Tras esos hechos, ocurridos el pasado 31 de mayo, la titular de la dependencia Ana Francis López Bayghen, declaró que se buscaría reponer el concierto, lo cual ocurrirá el 31 de agosto.

La presentación tendrá como propósito celebrar 40 años de trayectoria musical del cantante con el espectáculo: Muguruza en el Monumento a la Revolución. Expresión libre contra la barbarie, y contará con la participación del grupo Tijuana no! y la rapera Niña Dioz, quienes abrirán el concierto.