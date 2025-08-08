Concierto gratuito en el Monumento a la Revolución
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 8
El cantante vasco Fermín Muguruza ofrecerá un concierto gratuito en la explanada del monumento a la Revolución, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, acto que tendrá lugar, tres meses después de que se cancelara su presentación en el Multiforo Cultural Alicia debido a un operativo militar y policiaco que ordenó el desalojo del recinto.
Tras esos hechos, ocurridos el pasado 31 de mayo, la titular de la dependencia Ana Francis López Bayghen, declaró que se buscaría reponer el concierto, lo cual ocurrirá el 31 de agosto.
La presentación tendrá como propósito celebrar 40 años de trayectoria musical del cantante con el espectáculo: Muguruza en el Monumento a la Revolución. Expresión libre contra la barbarie, y contará con la participación del grupo Tijuana no! y la rapera Niña Dioz, quienes abrirán el concierto.
El músico y realizador de cine ha manifestado que los conciertos de la gira que actualmente lleva a cabo son una herramienta de expresión y cambio social, por lo que su deseo es que
se conviertan en una celebración contra la censura y los recientes ataques de la extrema derecha a nivel global y particular.
Dicho espectáculo lo ha llevado a ciudades de Europa, América y Asia, el cual consiste en un repaso de toda su obra, desde sus primeras bandas Kortatu y Negu Gorriak, hasta sus más recientes creaciones en solitario, con presentaciones masivas como la realizada el 14 de junio pasado ante 30 mil personas, en el Estadio de Anoeta.
La dependencia capitalina, destacó que Muguruza ha sido definido como una de las figuras de mayor influencia y carisma en el panorama musical vasco. Fundó los grupos Kortatu y Negu Gorriak.