Viernes 8 de agosto de 2025, p. 8
Flor Amargo, es una artista polifacética que ha trasformado el paisaje sonoro urbano con su música y fusión de géneros, que van desde el pop, la cumbia, el rock y la trova, demostrará su vibrante energía, pero en Una noche romántica en La Maraka, donde compartirá escenario con artistas de diversos géneros y generaciones.
La intérprete quien es reconocida por llevar su música al Sistema Colectivo Metro, así como por cantar desenfadada por calles citadinas, ahora se encuentra en Tijuana en un viaje que ha hecho por carretera, el cual ha servido para detenerse en diversos puntos y tocar para su público su música, la cual ha sido para ella un acto de resistencia, alegría y libertad.
Hoy por la noche, Flor se sumará al talento de Diana Vanoni, una de las intérpretes más emotivas y elegantes de la escena musical contemporánea y al legado inmortal de Los Dandys y Los Tecolines en el Centro de Espectáculos de la colonia Narvarte.
Esta gala no será un simple concierto, sino un encuentro entre generaciones y sensibilidades, un homenaje al amor hecho canción; voy a intervenir en los boleros y va a ser una noche llena de ritmos, música y amor, expresó Emma Mayté Carballo Hernández, nombre real de la cantante a quien se escuchará con sus temas Luciérnaga azul, Tiempo, Busco a alguien y cumbias como Otros labios.
Flor Amargo contó que está por lanzar una nueva producción titulada Magia, además
me fui de gira con mi carro desde la Ciudad de México hasta Tijuana, presentándome en los espacios y plazas públicas. Luego me iré a Europa y estoy muy contenta.
Aventuras y experiencias
La artista nacida en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 25 de febrero de 1986, dijo:
mis presentaciones en espacios públicos nutren mi creatividad, pero sobre todo, mi espíritu; viajar en carro imagínate ver los mejores paisajes y llegar Zacatecas, Durango o Mazatlán y saber que las personas me quieren tanto me conmueve; además estoy apoyando a talentos a cantar y que conozcan la obra de varios compositores.
Subrayó:
me sigo nutriendo de compartir el arte en esos lugares, siendo espontánea y como siempre ha sido Flor Amargo con la alegría de vivir y de ser una mujer que no renuncia a seguir siendo una niña.
Irreverente, apasionada y con 20 años de trayectoria, la multinstrumentista y compositora, quien también ha sido conocida como La pianista loca del Metro y es creadora del Katartic-pop aseguró:
Estoy viviendo una vida llena de aventuras, experiencias y así seguiré; así como mi apellido Carballo y el caballo cabalga para vivir.
Es más, dijo,
yo cada día me festejo un día más; no son los años que lleves, sino las horas que estés despierta las que hay que celebrar; así que sigo siendo una chamaca en la música.
La artista adelantó que está por lanzar el tema Calor de casa, una canción con Los Bardos, que habla del sueño americano, la cual
es de apoyo a todos los que siguieron ese sueño con la frente en alto porque trabajando duro a los mexicanos se nos distingue donde quiera.
De la letra de Calor de casa, entonó: “De Tijuana me pasé a San Diego, el monte es bravo, pero yo soy más feroz; al cruzar me encuentro con paisanos, me echan la mano para huir de migración, al principio me costó trabajo no sabía inglés y me veían de arriba abajo, pero aprendí a hablar inglés y conseguí chamba pa’llegar a fin de mes, pasaron años de mucho esfuerzo y valió la pena porque hoy tengo lo que merezco, pero me falta calor de casa, las navidades y unos tacos con la raza”.
El concierto Una Noche Romántica es hoy a las 21 horas en La Maraka, recinto que ha sido testigo del paso de las más grandes voces de México y América Latina, ubicado en Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez.