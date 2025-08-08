Ana Mónica Rodríguez

Viernes 8 de agosto de 2025

Flor Amargo, es una artista polifacética que ha trasformado el paisaje sonoro urbano con su música y fusión de géneros, que van desde el pop, la cumbia, el rock y la trova, demostrará su vibrante energía, pero en Una noche romántica en La Maraka, donde compartirá escenario con artistas de diversos géneros y generaciones.

La intérprete quien es reconocida por llevar su música al Sistema Colectivo Metro, así como por cantar desenfadada por calles citadinas, ahora se encuentra en Tijuana en un viaje que ha hecho por carretera, el cual ha servido para detenerse en diversos puntos y tocar para su público su música, la cual ha sido para ella un acto de resistencia, alegría y libertad.

Hoy por la noche, Flor se sumará al talento de Diana Vanoni, una de las intérpretes más emotivas y elegantes de la escena musical contemporánea y al legado inmortal de Los Dandys y Los Tecolines en el Centro de Espectáculos de la colonia Narvarte.

Esta gala no será un simple concierto, sino un encuentro entre generaciones y sensibilidades, un homenaje al amor hecho canción; voy a intervenir en los boleros y va a ser una noche llena de ritmos, música y amor , expresó Emma Mayté Carballo Hernández, nombre real de la cantante a quien se escuchará con sus temas Luciérnaga azul, Tiempo, Busco a alguien y cumbias como Otros labios.

Flor Amargo contó que está por lanzar una nueva producción titulada Magia, además me fui de gira con mi carro desde la Ciudad de México hasta Tijuana, presentándome en los espacios y plazas públicas. Luego me iré a Europa y estoy muy contenta .

