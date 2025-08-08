▲ La puesta en escena Equus, que ha sido representada en diversos idiomas y varias latitudes, presenta temporada a partir de hoy en el Teatro Milán. Foto cortesía de Mariana Barragán

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 7

Equus, obra de teatro escrita por Peter Shaffer en 1973, ha sido representada en diversos idiomas y en varias latitudes.

Por las pasiones que aborda, es una clásica moderna que se seguirá montando mientras estemos vivos y el teatro tenga un lugar , afirma a La Jornada el director y productor queretano Miguel Septién, quien ofrece una nueva traducción de este texto para este montaje que también dirige y tendrá temporada en el Teatro Milán a partir de hoy.

En Equus, un siquiatra trata a un paciente que dejó ciegos a seis caballos. En el proceso, la oscuridad y las verdades de ambos saldrán a la luz.

A Miguel, la historia le impactó desde su adolescencia y más aún cuando conoció la génesis de ésta: Peter Shaffer iba un día en un auto con un amigo y pasaron por un establo. El amigo le contó si sabía la noticia de que un chico había cegado a 26 caballos una noche. Le intriga tanto el suceso que indaga desde su dramaturgia lo que cree que pudo haber llevado a ese joven a hacer un acto tan atroz. Cambia aspectos en la anécdota, en su historia, como el número de caballos, pero profundiza , recuerda Septién.

Ahora que su vida está consagrada al teatro lo sacudió al doble , porque pudo entenderla más, refiere, con una lectura más informada a nivel vida y estudio.

La historia no lanza respuestas, sólo nos retaca de preguntas y situaciones para pensar y confrontarnos sobre lo que intrínsecamente somos como seres humanos, los cuales hemos dejado pasiones que nos definen como personas que sienten. Algo que se acentúa más mientras nos volvemos más eficientes para vivir en este mundo (material), pero alejándonos de lo que es nuestra esencia, la espiritualidad, nuestra conexión con lo divino , asegura Septién.

El director de puestas como ZM, Sweeney Todd y The Pillowman entre otras, cuenta que, cuando la revisitó para traducirla, lo “sacudió desde un ángulo que tiene que ver con lo divino y cómo el ritmo de la modernidad nos ha limado la relación con la espiritualidad –que siempre he considerado fundamental en mi vida– y con lo fácil que es perder esa conexión. Vivimos dentro de una estructura y un ‘debe ser’ en muchos sentidos y esta obra llega para sacudir todo eso, y no para decir que está mal, sino para decir que la supuesta modernidad nos está secando”.