Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 19

Los elevados aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a decenas de países entraron en vigor este jueves, con lo que el gravamen promedio de importación de Estados Unidos llegó a un máximo de un siglo y grandes socios comerciales como Suiza, Brasil e India continuaron buscando de forma apresurada un mejor acuerdo.

¡¡¡Es medianoche!!! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora! , escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Así, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos comenzó a cobrar el sobrecargo de 10 a 50 por ciento tras semanas de suspenso sobre las cifras finales.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que se espera que el país se encamine hacia los 50 mil millones de dólares al mes en ingresos arancelarios a medida que entren en vigor mayores gravámenes sobre las importaciones de decenas de países.