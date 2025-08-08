Viernes 8 de agosto de 2025, p. 19
Los elevados aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a decenas de países entraron en vigor este jueves, con lo que el gravamen promedio de importación de Estados Unidos llegó a un máximo de un siglo y grandes socios comerciales como Suiza, Brasil e India continuaron buscando de forma apresurada un mejor acuerdo.
¡¡¡Es medianoche!!! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora!, escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social.
Así, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos comenzó a cobrar el sobrecargo de 10 a 50 por ciento tras semanas de suspenso sobre las cifras finales.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que se espera que el país se encamine hacia los 50 mil millones de dólares al mes en ingresos arancelarios a medida que entren en vigor mayores gravámenes sobre las importaciones de decenas de países.
Y luego vendrán los semiconductores, los productos farmacéuticos y todo tipo de aranceles adicionales, declaró Lutnick a Fox Business Network.
El principal negociador comercial de Trump, Jamieson Greer, señaló que Washington busca revertir décadas de políticas que debilitaron la capacidad manufacturera y la fuerza de trabajo estadunidense.
Washington esperaba firmar decenas de acuerdos durante los meses recientes, pero sólo concretó siete, entre otros con la Unión Europea, Japón y Reino Unido. Casi todos son preliminares y acompañados de promesas de grandes inversiones en Estados Unidos.
