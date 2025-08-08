Viernes 8 de agosto de 2025, p. 19
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron
defender el multilateralismo luego de que Estados Unidos impuso a sus países aranceles de 50 por ciento, informó la presidencia del país sudamericano.
El presidente estadunidense, Donald Trump, castigó a Brasil e India con las más altas tarifas de su política arancelaria. Ambos países son fundadores del BRICS, grupo de 11 economías emergentes que integran con China, Rusia y Sudáfrica, entre otros.
Lula y Modi conversaron por teléfono durante casi una hora y
reafirmaron la importancia de defender el multilateralismo y la necesidad de enfrentar los desafíos de la coyuntura, detalló el gobierno brasileño en un comunicado.
Los líderes acordaron explorar posibilidades de mayor integración y fijaron la meta de elevar el comercio bilateral a más de 20 mil millones de dólares” de aquí a 2030. Además, pactaron una visita de Estado de Lula a India
a comienzos del próximo año.
El mandatario brasileño indicó que acordó con su par indio ampliar la cobertura del acuerdo de preferencias arancelarias que el Mercosur e India firmaron en 2009 para un conjunto reducido de productos.
Los dos líderes también intercambiaron información sobre las plataformas de pago virtual de los dos países, la UPI de India y el Pix de Brasil (criticado por Washington por hacer competencia a las tarjetas de crédito de bandera estadunidense).
Modi afirmó que ambos países están
comprometidos con profundizar su
asociación estratégica.
Una asociación sólida y centrada en las personas entre las naciones del Sur Global beneficia a todos, enfatizó en la red social X.
Trump usa los aranceles para presionar negociaciones con países que exportan a Estados Unidos más de lo que importan, es decir, con los que tiene déficit comercial. Pero los casos de Brasil e India son especiales.
Brasil, la mayor economía de América Latina, que importa desde Estados Unidos más de lo que le vende, fue castigado por Trump por el juicio que se sigue al ex presidente Jair Bolsonaro por presuntamente intentar un golpe de Estado y a quien Trump considera víctima de una
caza de brujas.
En cuanto a India, según Washington recibió una tarifa aduanera elevada por la compra continua de petróleo a Rusia, sobre la que recaen sanciones por su invasión a Ucrania.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, también miembro del grupo BRICS, recibió al asesor de Seguridad Nacional de India un día después de que Trump impuso a ésta un arancel adicional. Rusia e India subrayaron su compromiso con una
asociación estratégica.