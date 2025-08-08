Afp, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 19

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron defender el multilateralismo luego de que Estados Unidos impuso a sus países aranceles de 50 por ciento, informó la presidencia del país sudamericano.

El presidente estadunidense, Donald Trump, castigó a Brasil e India con las más altas tarifas de su política arancelaria. Ambos países son fundadores del BRICS, grupo de 11 economías emergentes que integran con China, Rusia y Sudáfrica, entre otros.

Lula y Modi conversaron por teléfono durante casi una hora y reafirmaron la importancia de defender el multilateralismo y la necesidad de enfrentar los desafíos de la coyuntura , detalló el gobierno brasileño en un comunicado.

Los líderes acordaron explorar posibilidades de mayor integración y fijaron la meta de elevar el comercio bilateral a más de 20 mil millones de dólares” de aquí a 2030. Además, pactaron una visita de Estado de Lula a India a comienzos del próximo año .

El mandatario brasileño indicó que acordó con su par indio ampliar la cobertura del acuerdo de preferencias arancelarias que el Mercosur e India firmaron en 2009 para un conjunto reducido de productos.

Los dos líderes también intercambiaron información sobre las plataformas de pago virtual de los dos países, la UPI de India y el Pix de Brasil (criticado por Washington por hacer competencia a las tarjetas de crédito de bandera estadunidense).