Viernes 8 de agosto de 2025, p. 18

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, advirtió que el país tiene una dependencia brutal del gas de Estados Unidos, que se utiliza sobre todo para la generación de electricidad, y hay meses en que ha llegado a suspenderse hasta en 96 por ciento. Nos pueden cerrar la llave , como ya lo hicieron en 2000 y 2021, alertó.

En un foro realizado en el Senado, expuso que es necesario reducir esa dependencia –se importan 7 mil millones de pies cúbicos de Estados Unidos–, pues se trata de un problema de seguridad nacional , lo que plantea a México la necesidad de aprovechar sus propios yacimientos, aunque la mitad de ellos no son convencionales, lo que dificulta la explotación.

Rodríguez Padilla agregó que su obligación es presentar las opciones al pueblo, decirle que estamos en un momento crítico en términos de campos convencionales y lo que se puede hacer en el futuro, para que decida.

Explicó que las importaciones estadunidenses provienen principalmente de Texas. Cuando ocurrió el vórtice polar de 2021, el gobernador de esa entidad disminuyó la dotación del energético, aunque no tenía facultades legales para ello.

En aquella ocasión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que erogar 70 mil millones de pesos para dotar a la población de energía eléctrica, añadió frente a senadoras, diputados y representantes empresariales.

El funcionario también expuso que el gas es el combustible más utilizado en México. En relación a la explotación de crudo, la paraestatal no está explotando yacimientos no convencionales y tampoco va a recurrir a la explotación mediante fractura hidráulica (fracking).