Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 17

El peso mexicano no pudo extender ayer sus ganancias ante el dólar, luego de las nuevas amenazas de aranceles de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que compartieron escenario con el descenso de las tasas de interés en México y la nominación de Stephen Miran, el principal asesor económico de la Casa Blanca y crítico de la Reserva Federal (Fed), para ocupar temporalmente un puesto vacante en el banco central a partir de este viernes. Tras dos ganancias consecutivas, la moneda mexicana registró un retroceso diario de 0.12 por ciento ante la divisa estadunidense, para cerrar en 18.6368 pesos por dólar spot. De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.7300 unidades y un mínimo de 18.6360 en el mercado al mayoreo. La moneda nacional aminoró sus pérdidas frente al dólar debido a que la estadunidense revirtió su fortaleza de apertura, para cerrar con una caída marginal de 0.07 por ciento, en 97.910 puntos.