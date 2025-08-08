▲ La baja de precios de algunas frutas y verduras contribuyó a un descenso de la inflación general. En la imagen, un tianguis de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 17

La inflación en México se moderó a 3.51 por ciento anual en julio, debido a la disminución de precios de productos agropecuarios, principalmente frutas y verduras y, en menor medida, de los energéticos, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación general de julio bajó de 4 por ciento –límite superior del rango objetivo del Banco de México– por primera vez desde abril, reflejo de la acentuada reversión por una baja comparativa en productos agropecuarios y energéticos.

El dato de inflación estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el consenso de los analistas (3.53 por ciento) y es su menor nivel desde diciembre de 2020, cuando se ubicó en 3.15 por ciento anual.

El índice nacional de precios al consumidor (INPC) presentó una variación mensual de 0.27 por ciento en julio y se observó una desaceleración por segundo mes consecutivo en la medición anual, al pasar de 4.32 por ciento en junio a 3.51 por ciento en julio.

La moderación de la inflación vino de la mano del índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos y a tasa mensual, se ubicó en 0.13 por ciento y en 1.14 por ciento en los últimos 12 meses, luego de que en junio aumentó 4.33 por ciento anual.

No obstante, en la categoría no subyacente hay productos genéricos cuyas alzas destacaron por su incidencia sobre la inflación general, como el huevo, con un aumento de 5.91 por ciento mensual. La cebolla y el nopal subieron 7.39 y 13.04 por ciento, en ese orden. La vivienda propia subió 0.29 por ciento; loncherías, precios de fondas, torterías y taquerías, 0.54 por ciento; así como transporte aéreo, otros alimentos cocinados y restaurantes similares, 8.9, 0.9 y 0.43 por ciento, respectivamente.

En contraste, el pollo bajó 3.61 por ciento; la uva, 18.35; aguacate y jitomate, 6.01 y 1.91 por ciento, respectivamente.