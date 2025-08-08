Viernes 8 de agosto de 2025, p. 17
La inflación en México se moderó a 3.51 por ciento anual en julio, debido a la disminución de precios de productos agropecuarios, principalmente frutas y verduras y, en menor medida, de los energéticos, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La inflación general de julio bajó de 4 por ciento –límite superior del rango objetivo del Banco de México– por primera vez desde abril, reflejo de la acentuada reversión por una baja comparativa en productos agropecuarios y energéticos.
El dato de inflación estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el consenso de los analistas (3.53 por ciento) y es su menor nivel desde diciembre de 2020, cuando se ubicó en 3.15 por ciento anual.
El índice nacional de precios al consumidor (INPC) presentó una variación mensual de 0.27 por ciento en julio y se observó una desaceleración por segundo mes consecutivo en la medición anual, al pasar de 4.32 por ciento en junio a 3.51 por ciento en julio.
La moderación de la inflación vino de la mano del índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos y a tasa mensual, se ubicó en 0.13 por ciento y en 1.14 por ciento en los últimos 12 meses, luego de que en junio aumentó 4.33 por ciento anual.
No obstante, en la categoría no subyacente hay productos genéricos cuyas alzas destacaron por su incidencia sobre la inflación general, como el huevo, con un aumento de 5.91 por ciento mensual. La cebolla y el nopal subieron 7.39 y 13.04 por ciento, en ese orden. La vivienda propia subió 0.29 por ciento; loncherías, precios de fondas, torterías y taquerías, 0.54 por ciento; así como transporte aéreo, otros alimentos cocinados y restaurantes similares, 8.9, 0.9 y 0.43 por ciento, respectivamente.
En contraste, el pollo bajó 3.61 por ciento; la uva, 18.35; aguacate y jitomate, 6.01 y 1.91 por ciento, respectivamente.
Aunque se trata de la tasa mensual más baja en nueve años para un mismo periodo, el resultado debe interpretarse con cautela. La moderación responde principalmente al componente no subyacente, en particular a una fuerte caída en la inflación de frutas y verduras (12.1 por ciento), favorecida por una base de comparación elevada, ya que en julio de 2024 había alcanzado su nivel más alto en casi siete años (23.55 por ciento), como resultado de las condiciones climáticas adversas. En ese sentido, este rubro ha compensado los recientes incrementos de la inflación de pecuarios (10.29 por ciento), que se ha visto afectada por la crisis del gusano barrenador, afirmó Kevin Castro, analista económico de Monex.
La subyacente se resiste
El Inegi precisó que el índice de precios subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, y determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazos, se incrementó 0.31 por ciento a tasa mensual y 4.23 por ciento a tasa anual, marginalmente por debajo del 4.24 por ciento previo.
Para la inflación subyacente se esperaba una variación de 0.31 por ciento mensual, o 4.23 por ciento anual en julio, prácticamente en línea con los analistas.
Javier Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, explicó que pese a la desaceleración de la inflación, la subyacente se niega a bajar.
Las mercancías alcanzaron su mayor variación desde marzo de 2024, en parte por una baja base de comparación, aunque es posible que estén reflejando con rezago la depreciación cambiaria de meses anteriores y algunos efectos de las disputas comerciales.
Llama la atención que los servicios todavía exhiben tasas de crecimiento muy superiores a su promedio histórico, a pesar de un entorno de bajo crecimiento económico y una postura monetaria teóricamente restrictiva, comentó Saldaña.