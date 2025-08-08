Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 17

El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría reducir en un cuarto de punto porcentual su tasa de interés de referencia al colocarla en 7.75 por ciento, con lo que moderó la magnitud de sus recortes luego de acumular cuatro bajas consecutivas de medio punto.

La moderación del ritmo de los recortes estuvo en línea con el ajuste en la guía prospectiva que el banco central presentó en su reunión previa, en la cual señaló que valoraría recortes adicionales , abandonando el lenguaje previo que sugería ajustes de una magnitud similar , es decir, de medio punto.

La institución prevé que, dado el actual entorno de tensiones comerciales, la economía mundial y la de Estados Unidos se desaceleren este año respecto a 2024.

Votaron a favor de la decisión de reducir la tasa la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo; mientras, el subgobernador Jonathan Heath votó por mantener la tasa en 8 por ciento.

En el ámbito local, señaló que en el segundo trimestre la economía tuvo un crecimiento superior al del trimestre anterior. Además, mencionó que las presiones inflacionarias se moderaron en los dos últimos meses y destacó que la inflación general disminuyó de 4.51 a 3.51 por ciento entre la primera quincena de junio y julio.

Los pronósticos de inflación general se mantuvieron en 3.7 por ciento en 2025 y 3 por ciento en 2026. Las previsiones para el componente subyacente tuvieron un ligero ajuste al alza, de 3.6 a 3.7 por ciento.

El banco central continúa esperando que la inflación general converja con la meta de 3 por ciento en el tercer trimestre de 2026.

Los pronósticos están sujetos a los siguientes riesgos. Al alza: depreciación cambiaria, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos y afectaciones climáticas. A la baja: actividad económica menor a la anticipada, menor traspaso de aumentos de los costos y menos presiones por la apreciación reciente.