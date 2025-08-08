Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 16

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto que permitirá que los ahorros en las cuentas de jubilación de aportación definida –conocidos como 401 (k)– puedan invertirse en capital de riesgo, bienes raíces, criptomonedas y otros activos alternativos.

Este decreto allana el camino para que los gestores de capital de riesgo y otros fondos aprovechen los 12 billones de dólares que conforman los ahorros de jubilación de los estadunidenses, lo que podría abrir una nueva y vasta fuente de financiamiento para activos alternativos, que no son acciones, bonos y efectivo.

Sin embargo, los críticos dicen que también podría elevar el riesgo de las inversiones para la jubilación.

La medida del ejecutivo ordena a la secretaria de Trabajo que consulte con sus pares del Departamento del Tesoro, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y otros reguladores federales para determinar si deben introducirse cambios normativos paralelos en esas agencias, explicó un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.