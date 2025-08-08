Viernes 8 de agosto de 2025, p. 16
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto que permitirá que los ahorros en las cuentas de jubilación de aportación definida –conocidos como 401 (k)– puedan invertirse en capital de riesgo, bienes raíces, criptomonedas y otros activos alternativos.
Este decreto allana el camino para que los gestores de capital de riesgo y otros fondos aprovechen los 12 billones de dólares que conforman los ahorros de jubilación de los estadunidenses, lo que podría abrir una nueva y vasta fuente de financiamiento para activos alternativos, que no son acciones, bonos y efectivo.
Sin embargo, los críticos dicen que también podría elevar el riesgo de las inversiones para la jubilación.
La medida del ejecutivo ordena a la secretaria de Trabajo que consulte con sus pares del Departamento del Tesoro, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y otros reguladores federales para determinar si deben introducirse cambios normativos paralelos en esas agencias, explicó un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.
Grandes gestores de activos, los beneficiados
El decreto puede ser de gran ayuda para gestores de activos alternativos como Blackstone y Apollo Global Management. Algunas de esas empresas ya se han asociado con gestores de activos que administran los planes.
El mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, tiene previsto lanzar el año que viene su propio fondo de jubilación que incluye activos de capital riesgo y crédito privado.
Los defensores argumentan que los ahorradores más jóvenes pueden beneficiarse de rendimientos más altos en inversiones más arriesgadas en fondos que se vuelven más conservadores a medida que se acercan a la jubilación.
En los planes de aportación definida, 401 (k), los empleados realizan aportaciones a su cuenta de jubilación, a menudo con una aportación equivalente de su empresa.
Los fondos invertidos pertenecen al empleado, pero a diferencia de un plan de pensiones de prestaciones definidas, no hay un pago regular garantizado en el momento de la jubilación.