tormenta perfectaen la agroindustria azucarera
El sector está viviendo una crisis no vista en más de 20 años // Para este ciclo 2024-2025, se prevén pérdidas por alrededor de 26 mil mdp
El contrabando, la importación de fructosa y la satanización de su consumo han propiciado una situación
gravísima, por lo que es necesario un rescate integral, diagnostica la directiva
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 16
La agroindustria del azúcar vive una crisis no vista en más de 20 años, pues factores como el contrabando, la importación de fructosa, la satanización del consumo, entre otros han creado una
tormenta perfecta, que ha impactado en el mercado, señaló Claudia Fernández González, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA).
En términos globales, el sector tendrá pérdidas por alrededor de 26 mil millones de pesos para el ciclo 2024-2025, señaló la dirigente en entrevista con La Jornada, quien consideró que es necesario un rescate integral, que no implica otorgar subsidios, sino hacer cambios estructurales.
Fernández González comentó que esta agroindustria, que cuenta con 47 ingenios en 15 estados del país y genera 500 mil empleos directos, atraviesa una
crisis gravísima, la cual no habían vivido los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque el sector
había venido funcionando bien.
Explicó que esta
tormenta perfecta se ha generado por diversos factores. El primero de ellos son las importaciones, pues se introdujeron al país 700 mil toneladas, que sí pagaron aranceles, desde el año pasado, por lo que
inundaron el mercado de azúcar.
El contrabando, bronco y técnico también agrava la situación. El primero se refiere a la entrada de azúcar, en particular en el sur del país, que no pasa por los canales legales y no se puede cuantificar. El segundo se hace a través de puertos y fronteras de forma legal, pero pagan menos aranceles porque se introduce como
preparación alimenticia, ya que el 95 por ciento es azúcar y el resto carbón activado, maltodextrina o harina.
Este sector también se enfrenta a las importaciones de fructosa, que se usa en forma de jarabe de maíz. Fernández González señaló que en los últimos años se han importado cerca de 200 mil toneladas anuales.
También se ha identificado que existen al menos tres ingenios que operan en la ilegalidad, pues no respetan la ley de la agroindustria de caña de azúcar y no se apegan al precio acordado con los provedores de caña. La presidenta ejecutiva de la CNIAA comentó que se desconoce si pagan las cuotas al IMSS o si los trabajadores están afiliados a sindicatos, ni las condiciones de los contratos.
Según el organismo, los ingenios cada año compran la caña a 185 mil productores, quienes junto con alrededor de 65 mil cortadores, 150 mil jornaleros, 54 mil obreros y jubilados y 31 mil transportistas generan una cadena de más de 500 mil empleos directos en 267 municipios rurales del país en 15 estados de la República, en donde la caña de azúcar constituye un importante motor económico para el bienestar social y el desarrollo, que llega a más de 2.4 millones de personas.
Tras resaltar que por el lado de la oferta hay más azúcar en el mercado interno, y por el lado de la demanda, ésta se ha reducido.
Batalla contra edulcorantes
Fernández González apuntó que el azúcar tiene que competir con edulcorantes como la fructosa, que además de ser más barata, está genéticamente modificada.
El azúcar de caña es natural y es mucho más sana, subrayó.
También se enfrenta a otros edulcorantes no calóricos de alta intensidad como la sucralosa, el aspartame, que si bien endulzan más, son sustancias totalmente químicas.
La industria también se está enfrentando a cruzadas en las que se alerta sobre su consumo. En ese sentido, comentó que en semanas recientes se ha señalado que el azúcar causa caries, obesidad,
es como el malo de la película.
De ahí
se derivan políticas públicas que castigan al azúcar porque se le pone IEPS o impuesto a los productos con alto contenido calórico, indicó.
En las exportaciones, la situación no es la mejor. Explicó que el mercado más atractivo para el azúcar nacional es el de Estados Unidos, pues paga a mejor precio en comparación con otros destinos donde se da un precio mucho más bajo que el pagado en el mercado interno.
Apuntó que con EU está el acuerdo de suspensión, el cual restringe en volumen la cuota que se introduce. Subrayó que ésta
se ha venido reduciendo de manera importantísima, pues mientras en 2014 era de un millón de toneladas, para 2022 pasó a 480 mil.
Este año fue de 425 mil, y ahora nos acaban de dar para el siguiente año por el momento, o sea todavía es una cuota en construcción, nos acaban de garantizar apenas 200 mil toneladas, precisó.
Anotó que esto implica un menor ingreso. Sólo el año pasado la pérdida fue de 16 mil millones de pesos para el sector cañero y para éste apunta a 26 mil millones de pesos.
Fernández González declaró que el consumo en el país es de 3 millones 700 mil toneladas, pero hace una década era de 4.5 millones.
Resaltó que es necesario un rescate integral, pero no con subsidios, pues sólo
te arregla el momento, es una aspirina. Lo que necesitamos son cambios estructurales, es decir: no permitir el contrabando, acabar con los ingenios clandestinos, hacer una campaña responsable del consumo del azúcar e ir con Estados Unidos, con una posición fuerte para la negociación de la cuota para México.