Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 15

Este año el gobierno de México ha facilitado 4 mil 935 empleos formales a connacionales que han regresado de Estados Unidos por medio del programa México te Abraza, reveló Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Esta estrategia del gobierno federal tiene por finalidad recibir de manera cálida y humana a los mexicanos que sean retornados de Estados Unidos , de acuerdo con información de la Presidencia. El programa fue lanzado en enero de este año y coincide con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en el país vecino.

Según el Conapo, 163 empresas afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial han ofertado más de 55 mil vacantes formales para personas repatriadas, con rangos salariales de 8 mil 400 a 42 mil 400 pesos mensuales; 86 por ciento de estas firmas ofrecen incentivos adicionales a las prestaciones de ley.

Hasta el primero de agosto se habían dado 4 mil 935 empleos formales a los deportados. México tiene muy claro, como cualquier país, que tenemos que aumentar el empleo por las deportaciones , señaló la secretaria técnica del Conapo.

Estos datos fueron revelados durante la presentación del Anuario de Migración y Remesas 2025, un documento elaborado por la Conapo y BBVA México. De acuerdo con el documento, al cierre del año pasado en Estados Unidos radicaban al menos 40 millones 600 mil personas de origen mexicano.