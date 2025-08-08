▲ Las reducciones al gasto y la eliminación de programas sociales, así como los aumentos de precios derivados de la imposición de aranceles, afectarán a los estadunidenses de menores ingresos. En la imagen, desalojo de un campamento de personas sin hogar en Portland, Maine, en enero de 2024. Foto Ap

La desigualdad en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde 1976, año a partir del cual existen datos comparables. Las políticas de la segunda administración de Donald Trump están ampliándola, no sólo desde el plano fiscal, con la Gran y Hermosa Ley, que recortó una gran cantidad de programas sociales, sino también con su política comercial, que incrementa los costos de productos extranjeros y amenaza con golpear sobre todo a los más pobres.

Actualmente, el uno por ciento más rico de Estados Unidos posee más de 54 billones de dólares. Esto es 468 veces más que el 50 por ciento más pobre. De hecho, la fortuna de 0.01 por ciento de los hogares con mayor riqueza en ese país ha aumentado en mil 843.3 por ciento desde 1976, en tanto que la del 50 por ciento más pobre lo ha hecho en apenas 119.7 por ciento, de acuerdo con una plataforma de la Universidad de California en Berkeley, que mide las brechas de acumulación en tiempo real .

En este contexto, la Gran y Hermosa Ley se vislumbra como una nueva herramienta para ampliar la desigualdad en el país más poderoso del mundo. De acuerdo con Phillip L. Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), se estima que en promedio los recursos de los hogares estadunidenses aumentarían entre 2026-2034, como efecto del proyecto económico presentado por la administración de Donald Trump. Pero este incremento no es para todos.

A consulta expresa sobre los efectos redistributivos del paquete fiscal de Trump, la CBO apuntó que, de entrada, se espera que los recursos del 10 por ciento formado por las familias con los ingresos más bajos disminuirá en promedio mil 600 dólares cada año, lo que equivale a 3.9 por ciento de sus ingresos actuales. En contraparte, el 10 por ciento más rico verá cómo cada año, en promedio, aumentarán en 12 mil dólares sus entradas, lo que equivale a 2.3 por ciento del total. El efecto en los grupos de ingresos medios también será un alza, pero de apenas entre 0.5 y 0.08 por ciento.

La disminución de ingresos en los hogares más pobres se explica sobre todo por una menor redistribución del gasto público, atribuible a un recorte de las transferencias en especie como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. En tanto, los hogares que se encuentran en la cúpula verán un aumento de sus ingresos como consecuencia de las reducciones de impuestos federales, detalló Swagel en la misiva.