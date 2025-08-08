Políticas de Trump la profundizan
Hogares pobres resentirán más los aranceles y recortes al gasto
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 15
La desigualdad en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde 1976, año a partir del cual existen datos comparables. Las políticas de la segunda administración de Donald Trump están ampliándola, no sólo desde el plano fiscal, con la Gran y Hermosa Ley, que recortó una gran cantidad de programas sociales, sino también con su política comercial, que incrementa los costos de productos extranjeros y amenaza con golpear sobre todo a los más pobres.
Actualmente, el uno por ciento más rico de Estados Unidos posee más de 54 billones de dólares. Esto es 468 veces más que el 50 por ciento más pobre. De hecho, la fortuna de 0.01 por ciento de los hogares con mayor riqueza en ese país ha aumentado en mil 843.3 por ciento desde 1976, en tanto que la del 50 por ciento más pobre lo ha hecho en apenas 119.7 por ciento, de acuerdo con una plataforma de la Universidad de California en Berkeley, que mide las brechas de acumulación
en tiempo real.
En este contexto, la Gran y Hermosa Ley se vislumbra como una nueva herramienta para ampliar la desigualdad en el país más poderoso del mundo. De acuerdo con Phillip L. Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), se estima que en promedio los recursos de los hogares estadunidenses aumentarían entre 2026-2034, como efecto del proyecto económico presentado por la administración de Donald Trump. Pero este incremento no es para todos.
A consulta expresa sobre los efectos redistributivos del paquete fiscal de Trump, la CBO apuntó que, de entrada, se espera que los recursos del 10 por ciento formado por las familias con los ingresos más bajos disminuirá en promedio mil 600 dólares cada año, lo que equivale a 3.9 por ciento de sus ingresos actuales. En contraparte, el 10 por ciento más rico verá cómo cada año, en promedio, aumentarán en 12 mil dólares sus entradas, lo que equivale a 2.3 por ciento del total. El efecto en los grupos de ingresos medios también será un alza, pero de apenas entre 0.5 y 0.08 por ciento.
La disminución de ingresos en los hogares más pobres se explica sobre todo por una menor redistribución del gasto público, atribuible a un recorte de las transferencias en especie como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. En tanto, los hogares que se encuentran en la cúpula verán un aumento de sus ingresos como consecuencia de las reducciones de impuestos federales, detalló Swagel en la misiva.
Un estudio de The Budget Lab, de la Universidad Yale, apunta que las políticas comerciales de la administración Trump han llevado la tasa arancelaria efectiva para las importaciones a Estados Unidos a 18.4 por ciento, la más alta desde 1933. No se descartan cambios de los patrones de consumo, que podrían reducirla ligeramente a 17.5 por ciento, pero no dejará de ser el gravamen más alto en 90 años.
The Budget Lab parte de que las mayores cuotas a las importaciones en realidad serán pagadas por los hogares y los de menores ingresos resentirán la mayor carga.
Los aranceles son un impuesto regresivo, especialmente a corto plazo. Esto significa que, como proporción del ingreso, los aranceles gravan más a los hogares en la base de la escala de ingresos que a los de la cima, explica el centro de estudios.
De acuerdo con sus proyecciones, los efectos de los aranceles en el ingreso de los hogares más pobres serán tres veces mayores que en el extremo (el 10 por ciento con mayores ingresos). The Budget Lab proyecta que el costo anual promedio para los hogares del decil de menores recursos será de mil 300 dólares y de 5 mil dólares para el de mayores ingresos. Esto implica reducciones de 3.5 y uno por ciento, respectivamente, de los recursos de cada unidad familiar en sus respectivos deciles.
Esto se debe a que, de entrada, se estima un aumento de 1.8 por ciento en todos los precios con la entrada de aranceles, lo que equivale a una pérdida promedio de ingresos de 2 mil 400 dólares por hogar en 2025.
Más allá de las proyecciones sobre los efectos de la política arancelaria y fiscal de Trump, la incertidumbre desatada por el republicano ya ha tenido efectos en las remuneraciones de los trabajadores, sobre todo los que menos perciben.
El Banco de la Reserva Federal de Atlanta publicó que las remuneraciones de los trabajadores que forman parte del 25 por ciento de los que más ganan avanzó 4.7 por ciento en la primera mitad de 2025, mientras las de quienes se encuentran en el extremo opuesto (el cuartil con los salarios más bajos) crecieron apenas 3.7 por ciento, ya en el mandato de quien prometió volver
a Estados Unidos una nación rica de nuevo, pero no especificó para quiénes.