Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. a12

Chihuahua, Chih., Un grupo de 18 atletas rarámuris representarán a México en los Juegos Maestros Indígenas en Ottawa, Canadá, incluido el equipo de basquetbol femenil Mukí Sematí (que en idioma rarámuri significa mujer bonita), del 14 al 17 de agosto en un certamen bianual deportivo-cultural, organizado por Indigenous Sports and Wellness Ontario.

Las competencias se llevarán a cabo en los siguientes deportes: basquetbol, voleibol, arquería, atletismo y deportes árticos.

Los 18 atletas de la delegación mexicana participarán en las disciplinas de atletismo, compitiendo en carreras de mil 500, 3 mil y 5 mil metros, y en una a campo traviesa, así como en basquetbol con el equipo femenil compuesto por 10 integrantes, cuya participación se promovió en el contexto del presente 2025, designado Año de la Mujer Indígena.

Las basquetbolistas rarámuris son campeonas de una Liga Indígena de Baloncesto estatal, que organizaron entre los meses de abril y junio pasados los gobiernos municipales de Chihuahua y de Guachochi.

Mukí Sematí fueron la monarcas del torneo; Estrellas, segundo lugar, y Leonas, terceras. En la rama varonil, Grizzly se coronó, Los García fueron subcampeones y Teporacas ocuparon el tercer lugar.

Los nombres de los 18 atletas rarámuris que competirán son: Graciela Rojas Carrillo, Mayra González Bautista, Gloria Quintero Hernández, Aristeo Valencio Cubesari Murillo, Alfonso González Rodríguez, Juan Carlos Borja Carichi, María Dora Torres Fierro, Lorena Díaz Palma, Angélica Rufina González Fuentes, Veronica Contreras Jiménez, María Elena Cruz Corpus, Susana Rosario Gardea Carrillo, Elisa Fuentes Bustillos, Yerely Edith Rascón Rojas, Ana Leviña Guanapaña Salido, Mateo González Bautista, Patricia Olivas Flores, Maria Isidora Rodríguez González, y sus entrenadores Violeta Vanesa García Álvarez y Sergio Aurelio Hernández Domínguez.