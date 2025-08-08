De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. a12

La delegación mexicana arrancó ayer su participación en los Juegos Mundiales 2025 que se llevan a cabo en Chengdú, China, donde 40 tricolores competirán en 15 disciplinas, entre ellos, la experimentada raquetbolista Paola Longoria, ganadora del oro en la edición de 2022, así como las también medallistas en esa misma ocasión, Valentina Letelier, en patinaje de velocidad, y Laura Burgos, en Muaythai.

En la ceremonia de inauguración, realizada en el Centro Internacional de Convenciones de Tianfú, Mariana Bernal, de tiro con arco, y Pablo Monroy, de wakeboard, portaron la bandera mexicana en el desfile que dio la bienvenida a los 6 mil 679 atletas de los 116 países y regiones que participarán en el certamen multideportivo más importante a escala internacional, sólo después de los Juegos Olímpicos, y que culminará el domingo 17 de agosto.