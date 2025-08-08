Viernes 8 de agosto de 2025, p. a12
La delegación mexicana arrancó ayer su participación en los Juegos Mundiales 2025 que se llevan a cabo en Chengdú, China, donde 40 tricolores competirán en 15 disciplinas, entre ellos, la experimentada raquetbolista Paola Longoria, ganadora del oro en la edición de 2022, así como las también medallistas en esa misma ocasión, Valentina Letelier, en patinaje de velocidad, y Laura Burgos, en Muaythai.
En la ceremonia de inauguración, realizada en el Centro Internacional de Convenciones de Tianfú, Mariana Bernal, de tiro con arco, y Pablo Monroy, de wakeboard, portaron la bandera mexicana en el desfile que dio la bienvenida a los 6 mil 679 atletas de los 116 países y regiones que participarán en el certamen multideportivo más importante a escala internacional, sólo después de los Juegos Olímpicos, y que culminará el domingo 17 de agosto.
Cerca de 10 mil espectadores se congregaron bajo el
Techo Tianfú de 430 metros de largo, la estructura de madera más grande de Asia. Construido con uniones de madera entrelazadas sin clavos, una antigua técnica arquitectónica china que simboliza la armonía, el techo estaba iluminado con pantallas LED que mostraban el logotipo de los juegos y el espectáculo.
El techo nos recuerda a nuestro hogar, protegiéndonos de la lluvia y las tormentas. Queremos transmitir a nuestros invitados de todo el mundo que somos una familia bajo un mismo techo, señaló Hu Xiao, director general de la ceremonia de apertura.
En el primer día de competencias, la arquera mexicana y campeona mundial, Maya Becerra, lideró la clasificación del arco compuesto, mientras sus compatriotas Mariana Bernal y Sebastián García se quedaron en los sitios 5 y 17, respectivamente.
Por su parte, Longoria, quien cerró la temporada del tour profesional LPRT como número uno del mundo por decimacuarta ocasión, buscará su cuarta medalla de oro consecutiva en esta edición de los Juegos Mundiales.