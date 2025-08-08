Está a 26 segundos del líder Bisiaux
Viernes 8 de agosto de 2025, p. a12
La caída de Isaac del Toro al comienzo de la Vuelta a Burgos resultó anecdótica. El mexicano se recuperó dos días después de su incidente para finalizar en cuarto lugar la tercera etapa del periplo y ascender al tercero en la clasificación general, a 26 segundos del líder Leo Bisiaux.
En algunas partes del recorrido su mirada no reflejaba el mayor esfuerzo, a pesar del incesante pedaleo en las colinas españolas. Del Toro, muy a su estilo, mantuvo la calma durante la ruta montañosa de 185 kilómetros, desde San Pedro de Cardeña hasta Valpuesta.
El nacido en Ensenada demostró de nuevo su potencia en piernas, que lo hizo acariciar la gloria hace unos meses en el Giro de Italia, al acelerar en los últimos 20 kilómetros para mantenerse en el pelotón principal, tras dejar en el camino a fuertes contendientes como el colombiano Egan Bernal y el estadunidense Andrew August.
Apenas el martes, su inercia positiva en los principales circuitos del mundo se vio interrumpida por una desafortunada caída a 300 metros de la meta en la primera fase de este circuito. Del Toro se lanzó contra los fugados y atacó una curva traicionera, de esas que más temen los pedalistas. Fue el adoquín, la inclinación, la ansiedad del ataque, o el puro azar, pero el tricolor resbaló en aquella pendiente y derribó a Giulio Ciccone, otro de los favoritos.
La historia ayer en las montañas españolas fue diferente. En los últimos cinco kilómetros de la prueba, Del Toro se mostraba sin angustia y con un semblante fortalecido. Ante sus recientes conquistas en múltiples competencias, diversos expertos lo señalaban como el favorito a conquistar la tercera etapa debido a su potencia en piernas.
Sin embargo, un titubeo en los últimos 500 metros de to-dos los líderes, a excepción del joven francés Bisiaux (Decathlon), le permitió despegarse y escapar del grupo para conquistar el día, convirtiéndose en el nuevo líder de la clasificación general. Los italianos Ciccone y Giulio Pelizzari completaron el podio.
Fue un gran día, hubo un buen trabajo del equipo y sabía que todo se iba a definir hasta el final. Estuve muy pendiente de ir a la rueda de Ciccone para pelear en el cierre con los punteros, declaró Bisiaux.
El mexicano escaló al tercer sitio general y mantendrá un intenso duelo en los siguientes días con el francés de 20 años y Pelizzari (2). La cuarta y penúltima etapa se correrá hoy desde Burpellet (Doña Santos) hasta Regumiel de la Sierra.