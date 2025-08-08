Viernes 8 de agosto de 2025, p. a11
Dos penales fallados por Rodolfo Pizarro marcaron el destino de Bravos de Juárez en la Leagues Cup. El conjunto fronterizo desaprovechó la oportunidad de clasificar a cuartos de final, tras caer 5-3 desde los once pasos ante el New York Red Bull después de igualar 1-1 en tiempo regular en la última jornada del certamen binacional.
Los Bravos necesitaban de una victoria para avanzar a la siguiente ronda y dejar fuera al Puebla, quien accedió en el cuarto sitio. Ante las sorpresivas eliminaciones de los denominados cuatros grandes del balompié mexicano: América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas. El Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla representarán a la Liga Mx en cuartos de final.
Dylan Nealis abrió el marcador antes de finalizar la primera mitad con un remate de cabeza en el área grande, proveniente de un tiro libre para vencer al guardameta mexicano Sebastián Jurado. Los Bravos generaron diversas oportunidades en busca de igualar la pizarra, pero no conseguían vencer el arco defendido por Anthony Marcucci, quien tuvo una brillante noche.
Fue hasta el 87, donde un feroz remate de cabeza de Óscar Estupiñán le devolvió la esperanza a los dirigidos por Martín Varini, al enviar el duelo a la definición en tiros penales. Pizarro fue el único de los Bravos en errar su disparo; primero un tiro sin fuerza fue atajado sin problema por Marcucci, pe-ro se tuvo que repetir porque uno de los pies del portero no estaba sobre la línea.
En su segundo intento, el nacido en Tampico no cambió la técnica y el resultado fue el mismo.
En la MLS, los clasificados a la siguiente ronda fueron: Seattle Sounders, que terminó invicto la fase de grupos con una histórica goleada 7-0 sobre Cruz Azul–, Inter Miami, Orlando City y Portland Timbers.
En otros resultados, Monterrey perdió 2-0 ante Charlotte, Guadalajara se impuso 2-1 a Cincinnati y La Máquina derrotó 5-4 en penales a Colorado, tras igualar 2-2.