Viernes 8 de agosto de 2025, p. a11

Dos penales fallados por Rodolfo Pizarro marcaron el destino de Bravos de Juárez en la Leagues Cup. El conjunto fronterizo desaprovechó la oportunidad de clasificar a cuartos de final, tras caer 5-3 desde los once pasos ante el New York Red Bull después de igualar 1-1 en tiempo regular en la última jornada del certamen binacional.

Los Bravos necesitaban de una victoria para avanzar a la siguiente ronda y dejar fuera al Puebla, quien accedió en el cuarto sitio. Ante las sorpresivas eliminaciones de los denominados cuatros grandes del balompié mexicano: América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas. El Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla representarán a la Liga Mx en cuartos de final.

Dylan Nealis abrió el marcador antes de finalizar la primera mitad con un remate de cabeza en el área grande, proveniente de un tiro libre para vencer al guardameta mexicano Sebastián Jurado. Los Bravos generaron diversas oportunidades en busca de igualar la pizarra, pero no conseguían vencer el arco defendido por Anthony Marcucci, quien tuvo una brillante noche.