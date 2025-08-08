Ignorarlas podría derivar en algo peor, advierte
Viernes 8 de agosto de 2025, p. a11
Ante las amenazas de muerte que recibieron tanto el jugador de Pumas Álvaro Angulo, como la árbitra mexicana Katia Itzel García durante su participación en la Leagues Cup 2025, el ex directivo del conjunto auriazul Mario Trejo consideró que
es un asunto muy grave, intolerable y que no se debe dejar pasar, y confió en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF)
tome cartas en el asunto e investigue los hechos, toda vez que ignorarlos, podría derivar en algo peor.
Tras el partido de este miércoles, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase inicial del torneo, ante el Inter Miami, el cual cuenta con 18 integrantes de origen argentino entre jugadores (11) y elementos del cuerpo técnico (7), el timonel de Pumas, Efraín Juárez, reveló en conferencia de prensa que el lateral izquierdo colombiano recibió amenazas de muerte horas antes de dicho encuentro.
“Álvaro Angulo, quien estaba en Independiente de Argentina, y lo digo públicamente porque no es normal, recibió amenazas de muerte por la mañana en su correo y teléfono. Hay que estar muy pendiente de esto, no sé de dónde, pero todo indica que viene de allá.
El chico hizo su esfuerzo en el partido, como un gran profesional, pero estas cosas hay que decirlas, no es fácil de digerir. Cero tolerancia con esas circunstancias, haremos la investigación correspondiente, señaló el timonel.
A su vez, la silbante denunció haber recibido mensajes con agresiones verbales y amenazas de muerte por parte de presuntos aficionados, quienes la culpaban de la derrota de Rayados ante el FC Cincinnati.
Frente a dicha situación, Trejo opinó que
es un tema muy delicado, peligroso, en el que obviamente ya se requiere la participación de la policía, pues va más allá de lo deportivo.
Indicó que la Concacaf y la FIFA
también deberían poner atención en este asunto, pero sobre todo, la Federación Mexicana de Futbol, pues es la primera instancia, junto con el club, en el caso de Angulo, que debe asumir la responsabilidad de hacer las averiguaciones correspondientes, ver qué tan reales son las amenazas, y dar aviso tanto a dichas dependencias como al área judicial.
Asimismo, lamentó que ocurran este tipo de sucesos en el futbol mexicano.
Que yo sepa, nunca había pasado algo similar, siem-pre hay quejas e insultos por parte de la afición, pero amenazas de muerte, no, ¿no sé que está pasando? Es inconcebible que un partido de futbol derive en esto, no podemos dejar que ocurra otra vez.
Estimó que
este tipo de actitudes, por parte de los aficionados,
también se debe, en gran medida, al alcance que tienen actualmente las redes sociales. Hoy día es muy fácil mandar mensajes y ponerse en contacto con cualquier persona, lo ma-lo es que esa posibilidad se torna, como en este caso, en algo negativo y que puede llegar a lastimar. Ojalá que estos mensajes hayan sido escritos por algún irresponsable y no exista una verdadera amenaza.