▲ El jugador colombiano de Pumas y la árbitra mexicana sufrieron ciberacoso materializado en amenazas de muerte durante su participación en la primera fase de la Leagues Cup. Foto @pumasmx y @Kigm14

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. a11

Ante las amenazas de muerte que recibieron tanto el jugador de Pumas Álvaro Angulo, como la árbitra mexicana Katia Itzel García durante su participación en la Leagues Cup 2025, el ex directivo del conjunto auriazul Mario Trejo consideró que es un asunto muy grave, intolerable y que no se debe dejar pasar , y confió en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tome cartas en el asunto e investigue los hechos, toda vez que ignorarlos, podría derivar en algo peor .

Tras el partido de este miércoles, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase inicial del torneo, ante el Inter Miami, el cual cuenta con 18 integrantes de origen argentino entre jugadores (11) y elementos del cuerpo técnico (7), el timonel de Pumas, Efraín Juárez, reveló en conferencia de prensa que el lateral izquierdo colombiano recibió amenazas de muerte horas antes de dicho encuentro.

“Álvaro Angulo, quien estaba en Independiente de Argentina, y lo digo públicamente porque no es normal, recibió amenazas de muerte por la mañana en su correo y teléfono. Hay que estar muy pendiente de esto, no sé de dónde, pero todo indica que viene de allá.

El chico hizo su esfuerzo en el partido, como un gran profesional, pero estas cosas hay que decirlas, no es fácil de digerir. Cero tolerancia con esas circunstancias, haremos la investigación correspondiente , señaló el timonel.

A su vez, la silbante denunció haber recibido mensajes con agresiones verbales y amenazas de muerte por parte de presuntos aficionados, quienes la culpaban de la derrota de Rayados ante el FC Cincinnati.