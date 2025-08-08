▲ El conjunto de San Luis (arriba) fue el primero de la liga mexicana en tener capital extranjero, cuando el español Atlético de Madrid apostó por el club, mientras el Necaxa (sobre estas líneas) fue pionero en recibir una inyección de capital estadunidense. Foto Afp y @ClubNecaxa

Hace casi una década la compra del San Luis por parte del español Atlético de Madrid rompía esquemas en el futbol mexicano, eran los primeros extranjeros que apostaban por un club de la Liga Mx, la cual está fuera de los torneos de élite. No obstante, ese movimiento fue el preámbulo de la llegada de nuevos inversionistas foráneos, sobre todo estadunidenses, que de-rivó en las adquisiciones del Necaxa, Cancún FC y más recientemen-te el Querétaro.

Los inversionistas estadunidenses compran pedazos de nostalgia disfrazados de futbolistas o equi-pos para después venderlos. La idea es llevar el espectáculo de estos equipos a Estados Unidos, donde hay muchos mexicanos, y en lugar de cobrar en pesos hacerlo en dólares , subrayó José Luis Sánchez Solá, uno de los pocos técnicos tricolores que ha dirigido en el país de las barras y las estrellas donde estuvo al frente de Las Vegas Lights y Chivas USA.

La relación que tuvo Sánchez Solá con directivos estadunidenses pareciera dejarle en claro el principal atractivo por el cual varios empresarios o incluso estrellas de Hollywood han decidido invertir en planteles como Necaxa y Querétaro, los cuales, aunque pueden considerarse equipos de tradición en el futbol mexicano, no han destacado en años recientes en lo deportivo.

El atractivo

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2024 del Consejo Nacional de Población, en Estados Unidos residen alrededor de 39.9 millones de mexicanos, de los cuales 36 por ciento radica en California. Precisamente ese gran número de tricolores en territo-rio estadunidense sería parte del atractivo de los inversionistas para comprar franquicias de la Liga Mx y replicar los tours que realiza la selección mexicana en EU con los llamados partidos moleros .

Si alguien es dueño de un club, imagínate en cuánto puede vender los derechos de transmisión, y no sólo por televisión. Así pueden llevar pedazos de nostalgia con la liga mexicana. Sólo que también se está vendiendo el patrimonio del futbol tricolor y eso debería regularse legalmente , indicó Chelís.

El Necaxa fue el primer equipo de la Liga Mx en recibir inyección de capital estadunidense después de que un grupo de inversionistas encabezados por la actriz Eva Longoria, esposa de José Bastón, empresario mexicano y ex ejecutivo de Televisa, adquirió en 2021 el 50 por ciento de las acciones del club.

El futbolista alemán Mesut Özil, el beisbolista estadunidense Justin Verlander, el basquetbolista Victor Oladipo, la modelo Kate Upton y el actor Ryan Reynolds también son parte del grupo que compró acciones de los Rayos. No obstante, el mexicano Ernesto Tinajero mantuvo el control de las decisiones del equipo.

Si bien el plantel no ha tenido grandes actuaciones deportivas en años recientes, la venta de 50 por ciento del club sí ha tenido un impacto mercadológico, pues varios de los accionistas promovieron la compra de acciones mediante la modalidad NTF (Token no fungible), además de que anunciaron a principios de julio una docuserie bilingüe con la historia del equipo, la cual será transmitida por la plataforma Disney+.

Ahora, el club Querétaro también pasó a ser propiedad de un estadunidense, luego de que Marc Spiegel, empresario dedicado a la industria del reciclaje y gestión de residuos, compró la franquicia a Grupo Caliente por 120 millones de dólares, según reportes extraoficiales. La transferencia es parte de un intento de erradicar la multipropiedad en la Liga Mx, pues los Gallos compartían dueño con Tijuana y Dorados, de la Liga de Expansión.