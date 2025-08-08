Viernes 8 de agosto de 2025, p. 5
Ante la apropiación cultural indebida cometida por la marca Adidas y el diseñador estadunidense Willy Chavarría, con el modelo de calzado denominado Oaxaca Slip On, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) interpondrá dos denuncias, una de carácter penal ante la Fiscalía General de la República y otra administrativa ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, informó Adelfo Regino Montes, titular del INPI.
Criticó que esto se realizó
sin la autorización ni consentimiento de las comunidades indígenas zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, en concreto de Villa Hidalgo de Yalálag.
En entrevista con la La Jornada el funcionario indicó que dicho producto se promociona como huaraches o sandalias tradicionales, presuntamente inspiradas en elementos que constituyen parte del patrimonio cultural de las referidas comunidades.
En este momento están trabajando nuestros abogados para realizar las denuncias correspondientes a la brevedad posible. El área encargada está documentando los elementos del patrimonio cultural que estarían siendo violentados por este acto de apropiación indebida, y por el otro lado nuestra área jurídica estaría preparando, y en su caso presentando, las denuncias correspondientes.
Añadió que buscan que se investigue el caso y se determine la responsabilidad. Además que de haberla, “se sancione a esta empresa que ha hecho esta apropiación indebida, sobre lo cual no tiene conocimiento la comunidad y tampoco existe el consentimiento libre, previo e informado.
Regino Montes dijo que es no es la primera vez que sucede algo así, ya antes marcas reconocidas y de lujo han plagiado bordados y reproducido elementos tradicionales, y agregó que con la reforma del año pasado al Artículo 2° de la Constitución está expresamente reconocido el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.
Normativa sobre el plagio
Lamentablemente son hechos que se han presentado de manera reiterada debido, en gran medida, al desconocimiento profundo de la ley, porque tenemos un marco normativo, no hay que olvidar que el 30 de septiembre del año pasado se reformó el Artículo 2° de la Constitución de México. Además estamos trabajando la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en donde uno de los aspectos que vamos a regular tiene que ver justamente con estas lamentables situaciones que se han presentado.