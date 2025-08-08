Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 5

Ante la apropiación cultural indebida cometida por la marca Adidas y el diseñador estadunidense Willy Chavarría, con el modelo de calzado denominado Oaxaca Slip On, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) interpondrá dos denuncias, una de carácter penal ante la Fiscalía General de la República y otra administrativa ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, informó Adelfo Regino Montes, titular del INPI.

Criticó que esto se realizó sin la autorización ni consentimiento de las comunidades indígenas zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, en concreto de Villa Hidalgo de Yalálag.

En entrevista con la La Jornada el funcionario indicó que dicho producto se promociona como huaraches o sandalias tradicionales, presuntamente inspiradas en elementos que constituyen parte del patrimonio cultural de las referidas comunidades.