▲ El Museo Experimental El Eco (en la imagen) fue diseñado por el arquitecto alemán Mathias Goeritz e inaugurado en 1953. Por tercer día consecutivo, el DOF acelera el procedimiento para declararlo monumento artístico. Foto cortesía UNAM

Reyes Martínez Torrijos y de la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 5

Por tercer día consecutivo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) acelera el procedimiento de declaratoria del Museo Experimental el Eco como monumento artístico, que este año cumplió dos décadas de su reapertura.

La Universidad Nacional Autónoma de México celebró el proceso que distingue al recinto diseñado en los años 50 del siglo pasado por el artista y arquitecto de origen alemán Mathias Goeritz (1915-1990) como un espacio para la creación en el ámbito del arte y la cultura.

La universidad, que recuperó el recinto y lo integró a su Dirección General de Artes Visuales, difundió que el proceso para emitir la declaratoria es apoyado por los vecinos del inmueble, quienes fueron notificados de manera oficial en las instalaciones del museo el 6 de agosto .

El Museo Experimental el Eco, situado en el número 53 de Sullivan, en la colonia San Rafael, ha sido centro de multitud de estudios y acercamientos especializados, entre ellos, publicaciones de Chile, Brasil y México analizan el carácter pionero y fundamental en la arquitectura.