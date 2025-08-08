Con información de Afp

En pleno Tokio, Hajime Kinoko observa a una joven atar los brazos de su modelo con cuerdas conectadas a cadenas suspendidas del techo. No se trata de una práctica de disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, conocida como BDSM, sino de una expresión artística cuyas raíces se remontan a siglos atrás: el shibari –el arte de las cuerdas–, un estilo japonés de atadura sujeto a reglas técnicas y estéticas muy elaboradas. No sólo implica atar, sino que involucra una experiencia estética.

Kinoko, vestido con camiseta negra y pantalones deportivos, es uno de los artistas japoneses más conocidos en este arte que descubrió en la década de los años 2000, cuando aprendió a modelar el cuerpo femenino y encontró su propio estilo, basado en la belleza. Sus actuaciones atrajeron rápidamente a un público cada vez mayor y aportaron una nueva perspectiva.