Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 3

La promotora cultural Claudia Gómez Haro Desdier falleció ayer, informó el Centro de Cultura Casa Lamm.

La institución, de la que la historiadora de arte; fue fundadora y directora académica, ensalzó su compromiso con la promoción y difusión del arte deja una huella indeleble en la comunidad cultural del país .

El escritor y político cubano Abel Prieto expresó en su cuenta en X su reconocimiento a la amiga de Cuba y de grandes creadores de la isla caribeña. Envió desde Casa de las Américas condolencias y abrazo a su hermana Germaine, a toda la familia, a la gente buena que la quería. Claudia seguirá estando con nosotros .

Claudia Gómez Haro y sus hermanas Germaine y Cecilia, junto con Elín Luque y Elena Lamm, crearon Casa Lamm, un referente de la educación artística y la difusión cultural, del amor por el arte y el conocimiento en sus 32 años de existencia.

En entrevista con este diario (11/11/13), la promotora expresó: “de la cultura no se hace dinero, ni pretendemos hacerlo; somos una asociación civil sin fines de lucro, un proyecto, eso sí, autofinanciable. De hecho, en el área académica cerca de 25 por ciento de alumnos están becados.

