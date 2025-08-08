▲ Ilustración incluida en el libro. Abajo, el virólogo Aldo Román Camacho Zarco, autor del libro. Foto cortesía del entrevistado

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 6

En 1918, el mundo fue testigo de una hecatombe silenciosa. Murieron más personas por la llamada gripe española que en la Primera Guerra Mundial. En 2019, la humanidad volvió a enfrentar una amenaza invisible: el SARS-CoV-2, virus que trastocó rutinas, desgajó familias y dejó cifras rojas en ascenso.

Desde ese espejo de catástrofes separadas por un siglo, Cien años después: Historia de dos pandemias, del virólogo e investigador Aldo Román Camacho Zarco, y publicado por el Fondo de Cultura Económica, propone una lectura accesible sobre estos episodios, la evolución de las enfermedades y la compleja relación entre la humanidad y el entorno que la sostiene y transforma.

Escribí como si tuviera que explicárselo a mi abuelita. El libro nació como reacción al ruido. Durante los primeros meses de confinamiento (hace cinco años), mi familia recibía cadenas con curas milagrosas y teorías conspirativas. Me preocupaba no poder hacer más , señaló en entrevista con La Jornada.

Esa motivación devino en resistencia: contra la desinformación, la ansiedad y el olvido. Fue mi manera de mantenerme cuerdo.

Camacho Zarco (Ciudad de México, 1981) estudió química y farmacobiología. Obtuvo la maestría en ciencias bioquímicas en la UNAM. Realizó su doctorado en el Instituto Max Planck de Alemania y actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, especializado en el estudio de enfermedades virales mediante técnicas de resolución atómica.

En su laboratorio, ubicado en la ciudad de Grenoble, donde vive desde 2017, investiga cómo ciertos patógenos, como la influenza aviar, infectan células humanas.

Durante la pandemia, fue testigo del esfuerzo científico por entender al SARS-CoV-2, que penetra en las células y se reproduce con rapidez, tan precisa como la confusión que simultáneamente se propagó en redes sociales.

Para el autor, la batalla por la verdad no terminó con el confinamiento. “Hoy hay brotes de sarampión en lugares donde la vacuna ha estado disponible por décadas. ¿Qué nos dice eso? Que necesitamos una vacuna contra la desinformación.

“La diferencia esencial entre ambas crisis sanitarias es que hace 100 años ni siquiera se conocía bien qué eran los virus. Ahora podemos observarlos con resolución atómica, es decir, con una precisión tan alta que permite visualizar sus estructuras a nivel de átomos.

“Pero esa distancia no es sólo técnica; también plantea un dilema ético: combatir microorganismos ya no basta. Es urgente repensar nuestra relación con el planeta que habitamos.