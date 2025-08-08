Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 29

El cambio de uso de suelo, la presión urbana, la baja participación de jóvenes y los conflictos entre las comunidades son los principales retos estructurales del programa Altépetl, indica una evaluación interna de esta estrategia del gobierno local.

De 2019 a 2024, las autoridades destinaron más 6 mil 316 millones de pesos que beneficiaron a 13 mil 859 habitantes de la zona rural de la capital. Este programa tiene el propósito de conservar y recuperar los recursos naturales en favor de las comunidades y el medio ambiente, así como fortalecer las actividades productivas.

Con una tasa de satisfacción de 95 por ciento, las autoridades reconocen los desafíos que implica el programa, como mejorar la coordinación interna en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), así como crear mecanismos de seguimiento y evaluación que podrían beneficiarse de una mayor sistematización y digitalización.

La evaluación refiere que se debe mejorar el impacto y alcance del programa, ampliar los procesos de capacitación técnica y social, e impulsar una mayor participación de mujeres y jóvenes, ya que, de acuerdo con las evaluaciones de Sembrando Vida, un subprograma de Altépetl, se tuvo una mayor participación de hombres.

Asimismo, se deben incorporar acciones orientadas a la adaptación y resiliencia frente al cambio climático, consolidar proyectos productivos sostenibles por medio de la agroecología y establecer mecanismos para conservar, restaurar y mantener los recursos naturales.