Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 29

Vecinos de las colonias Postal y Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron la falta de respuestas y acciones concretas por las autoridades, tras la fuga de gas provocada por una retroexcavadora durante obras de reparación de un socavón, el 25 de junio pasado, en la esquina de las calles Castilla y Correspondencia.

Dicha tubería sería una instalación irregular, toda vez que autoridades de la alcaldía, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reconocieron que no existen datos técnicos, planos ni permisos relacionados con la instalación de red de gas natural en esa zona, según informaron en una reunión vecinal esta semana.

Guillermo Cruz Gómez, integrante de la comisión de participación ciudadana de la colonia Postal, cuestionó: No puede ser posible que ninguna autoridad tenga conocimiento de que existe esa instalación de gas. ¿Quién la autorizó? ¿Cuándo se realizó? ¿Quién la supervisó?

Vecinos señalaron que su mayor preocupación es el riesgo que implicaría una segunda fuga, pues recordaron que durante el primer incidente fue necesario evacuar a más de 200 personas como medida de emergencia. Detallaron que en aquella ocasión, el sonido del gas escapando era tan fuerte que sonaba a más de cien metros de distancia.