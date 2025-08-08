Está catalogada por el INAH // Ignoran advertencias
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 29
Ante el inminente riesgo de que ocurra un nuevo derrumbe en la vivienda ubicada en la calle Melchor Ocampo número 202, en el centro de la alcaldía Coyoacán, la vialidad fue cerrada a la circulación vehicular. El techo del inmueble de más de 150 años de antigüedad se desplomó el 31 de julio pasado a consecuencia de las lluvias, por lo que fue desalojado y desde entonces se encuentra acordonado.
Sin embargo, el peligro persiste porque sólo se bloqueó el tránsito de automóviles por la calle Melchor Ocampo para evitar vibraciones, pero el inmueble se sitúa en una esquina de gran afluencia vehicular. Colinda con la calle Francisco Sosa, uno de los accesos principales al centro de Coyoacán, señalaron vecinos de la zona.
El acordonamiento también abarca un carril de la citada calle; sobre la banqueta se encuentran restos de escombros porque la casa se está desmoronando, el cemento de las paredes se está desprendiendo y sobre los muros se pueden ver fisuras verticales que evidencian el peligro del inmueble.
El primero de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección de Civil colocó sellos de advertencia por considerarlo de
alto riesgo. El registro quedó con el folio 241 y advirtió que el ingreso al inmueble es bajo la responsabilidad de quien lo realice, debido a que se trata de propiedad privada.
A pesar de las cintas que advierten de los riesgos, ciclistas y transeúntes las levantan para poder circular sobre la calle, sin considerar las medidas de prevención para evitar incidentes.
Residentes de la zona manifestaron que el predio está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumento histórico, por lo cual, para realizar algún trabajo se debe elaborar un dictamen avalado por la institución.
La losa del techo, con las lluvias se reblandeció y como no tenía vigas de refuerzo se vino abajo. Los escombros, recodaron testigos del desplome, afectaron una tiendita, que al mismo tiempo servía como entrada al inmueble, que desde entonces se encuentra cerrada.
Del pequeño famoso negocio conocido como
la tiendita de la esquina de San José o de Melchor Ocampo eran famosas las tortas de queso de puerco, los tacos de guisados, además de los diferentes productos que ofrecía como tienda de abarrotes.
Era una visita obligada para turistas que llegaban a conocer la plaza Santa Catarina, debido a que se ubica a unos pasos de la casa de cultura Jesús Reyes Heroles, pero que por falta de mantenimiento y cuidado se encuentra a punto del desplome.