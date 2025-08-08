▲ Debido al posible derrumbe del edificio considerado de alto riesgo, autoridades capitalinas lo acordonaron. Sin embargo, ciclistas y peatones traspasan las cintas de precaución ignorando el peligro. Foto Josefina Quintero Morales

Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 29

Ante el inminente riesgo de que ocurra un nuevo derrumbe en la vivienda ubicada en la calle Melchor Ocampo número 202, en el centro de la alcaldía Coyoacán, la vialidad fue cerrada a la circulación vehicular. El techo del inmueble de más de 150 años de antigüedad se desplomó el 31 de julio pasado a consecuencia de las lluvias, por lo que fue desalojado y desde entonces se encuentra acordonado.

Sin embargo, el peligro persiste porque sólo se bloqueó el tránsito de automóviles por la calle Melchor Ocampo para evitar vibraciones, pero el inmueble se sitúa en una esquina de gran afluencia vehicular. Colinda con la calle Francisco Sosa, uno de los accesos principales al centro de Coyoacán, señalaron vecinos de la zona.

El acordonamiento también abarca un carril de la citada calle; sobre la banqueta se encuentran restos de escombros porque la casa se está desmoronando, el cemento de las paredes se está desprendiendo y sobre los muros se pueden ver fisuras verticales que evidencian el peligro del inmueble.