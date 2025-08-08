Viernes 8 de agosto de 2025, p. 28
A 40 años del sismo de 1985, estamos mejor preparados; hemos crecido y fortalecido la prevención, nos hemos convertido en un país modelo en materia preventiva y demostrado cuál ha sido nuestra capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos o sísmicos, afirmó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, al anunciar que el próximo 19 de septiembre se realizará la prueba en el país de alertamiento por telefonía celular, que se espera llegue a más de 80 millones de habitantes, ello, con motivo al segundo simulacro nacional 2025.
En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la funcionaria informó que el 19 de septiembre, a las 12 del día, hora del centro,
por primera vez en el país realizaremos una prueba nacional de alertamiento por telefonía celular.
Añadió que a partir de ese día, el sistema se activará para el alertamiento de sismo en las 32 entidades federativas, pero también podrá emitir mensajes de alertamiento por huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales o algún otro evento influenciado por la actividad humana.
Velázquez Alzúa remarcó que el 19 de septiembre, todos los ciudadanos que cuenten con un teléfono celular recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido para avisarles del segundo simulacro nacional 2025. “El alertamiento llegará a más de 80 millones de celulares activos en nuestro país de manera totalmente gratuita y sin necesidad de estar conectados a Ínternet o tener saldo.
“El texto que llegará a los celulares dirá lo siguiente:
Este es un simulacro, este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del gobierno de México, esto es un simulacro.
Puntualizó que con este tipo de alertamiento
hay un avance sin precedente que coloca a México al nivel de países como Japón, Estados Unidos, Canadá, Chile y Corea del Sur, donde el uso de esta herramienta ya es fundamental para salvar vidas, porque permite avisar a la población de manera oportuna sobre una contingencia inminente.
La coordinadora nacional de Protección Civil mencionó que
el alertamiento vía celular se podría aplicar por regiones, entidad federativa, municipio o zonas determinadas, dependiendo del tipo de emergencia que se quiera alertar a la población, es decir, es un sistema que podemos utilizar para situaciones críticas, focalizadas o generalizadas.
Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la capital, Myriam Urzúa Venegas, convocó a participar en el simulacro, por lo que se activará la alerta sísmica en la Ciudad de México; además,
con este ejercicio conmemoramos la memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
El segundo simulacro nacional 2025 tiene como hipótesis un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.