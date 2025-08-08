Gustavo Castillo García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 28

A 40 años del sismo de 1985, estamos mejor preparados; hemos crecido y fortalecido la prevención, nos hemos convertido en un país modelo en materia preventiva y demostrado cuál ha sido nuestra capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos o sísmicos, afirmó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, al anunciar que el próximo 19 de septiembre se realizará la prueba en el país de alertamiento por telefonía celular, que se espera llegue a más de 80 millones de habitantes, ello, con motivo al segundo simulacro nacional 2025.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la funcionaria informó que el 19 de septiembre, a las 12 del día, hora del centro, por primera vez en el país realizaremos una prueba nacional de alertamiento por telefonía celular .

Añadió que a partir de ese día, el sistema se activará para el alertamiento de sismo en las 32 entidades federativas, pero también podrá emitir mensajes de alertamiento por huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales o algún otro evento influenciado por la actividad humana.

Velázquez Alzúa remarcó que el 19 de septiembre, todos los ciudadanos que cuenten con un teléfono celular recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido para avisarles del segundo simulacro nacional 2025. “El alertamiento llegará a más de 80 millones de celulares activos en nuestro país de manera totalmente gratuita y sin necesidad de estar conectados a Ínternet o tener saldo.