Viernes 8 de agosto de 2025, p. 28
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la detención de una joven de 19 años, quien presuntamente ayudó a dos sicarios a escapar luego de ejecutar en calles de la colonia Olivar del Conde a un cabecilla de la organización criminal Los Malcriados 3AD.
Nayle Alondra Parra fue detenida por portación de mariguana, por lo que fue llevada ante un juez de control, quien la tarde de este jueves decretó su libertad.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ya contaba con la orden de aprehensión en su contra, la cual hasta el cierre de la edición se esperaba fuera cumplida en cuanto saliera de las salas orales donde se desarrolló su audiencia.
En la investigación quedó asentado que Nayle fue copartícipe en el asesinato de un cabecilla de la organización Los Malcriados 3AD, pues ayudó a los sicarios a escapar; también proporcionó el casco y otros objetos que fueron usados el lunes pasado para cometer el crimen en calles de la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Tras el análisis de las cámaras de seguridad, agentes de la SSC lograron constatar que la joven de 19 años descendió de un vehículo compacto con un casco de motociclista, y posteriormente abordó una camioneta.
En otra secuencia de imágenes, se aprecia a dos hombres en motocicleta, uno con un casco similar al que ella había sacado del vehículo.
Ambos abordaron de inmediato un automóvil compacto tripulado por Nayle y huyeron del lugar donde fue ejecutado El Chaca, en el entronque de Miguel Hidalgo y calle 31.
Para dar con su detención, la SSC recibió una denuncia vecinal por la presencia de un vehículo en la calle Mario Moreno, donde una joven fumaba mariguana en el interior.
El vehículo coincidía con las características del objeto de investigación. Policías acudieron al punto y observaron a dicha mujer fumando. Tras un revisión le hallaron una bolsa con mariguana.