Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 28

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la detención de una joven de 19 años, quien presuntamente ayudó a dos sicarios a escapar luego de ejecutar en calles de la colonia Olivar del Conde a un cabecilla de la organización criminal Los Malcriados 3AD.

Nayle Alondra Parra fue detenida por portación de mariguana, por lo que fue llevada ante un juez de control, quien la tarde de este jueves decretó su libertad.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ya contaba con la orden de aprehensión en su contra, la cual hasta el cierre de la edición se esperaba fuera cumplida en cuanto saliera de las salas orales donde se desarrolló su audiencia.

En la investigación quedó asentado que Nayle fue copartícipe en el asesinato de un cabecilla de la organización Los Malcriados 3AD, pues ayudó a los sicarios a escapar; también proporcionó el casco y otros objetos que fueron usados el lunes pasado para cometer el crimen en calles de la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón.