Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 28

De los expedientes que remite la Fiscalía General de Justicia para realizar las necropsias, 60 por ciento contiene errores, lo que ocasiona retraso en la entrega de los cuerpos a sus familiares, señaló el nuevo titular del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), Arturo Gerardo Cevantes Arroniz.

En un comunicado, expresó que en esas situaciones se recibe el cadáver, el cual queda bajo resguardo hasta que se solicita a la autoridad competente corregir los errores asentados en la documentación.

Dijo que existen diversos factores que pueden influir en el retraso de la entrega de cadáveres a sus deudos, uno de ellos, fallas en la documentación, hecho que es ajeno al instituto, ya que, enfatizó, la única autoridad competente para autorizar la entrega de un cuerpo es la ministerial

Si nosotros dejáramos pasar estas faltas de escritura o de redacción va a repercutir administrativamente y legalmente de manera posterior a la ciudadanía, porque un certificado de defunción que vino con un error y así lo pasamos, va a representar muchos problemas a sus consanguíneos , expuso.