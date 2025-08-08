▲ En el aseguramiento de autopartes las autoridades capitalinas contaron con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional, la Defensa y Semar. Foto SSC

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 27

Al menos 17 toneladas de autopartes fueron aseguradas en tres cateos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas e instancias federales, donde dos personas fueron detenidas.

Ayer por la mañana, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó del cumplimiento de dichos mandamientos.

Como parte de las investigaciones realizadas dentro de la estrategia contra el robo de autos y autopartes, agentes policiales ubicaron dos inmuebles en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, donde se ofrecían piezas y accesorios de automóviles robados.

Por lo anterior, efectuaron vigilancias físicas y móviles en la zona, donde obtuvieron datos de prueba que fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir el domicilio y un local en avenida Jalisco, colonia Paraje, y otro local en la colonia Santa María Aztahuacán.

En el primer cateo fue detenido un hombre de 33 años y se aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una caja metálica plateada con una lente transparente en mal estado de conservación que en su interior contenía 19 cartuchos útiles.

Además, dos placas de circulación, una del estado de Morelos y otra del estado de México; una tarjeta de circulación expedida en el estado de México, un faro automotriz y un aproximado de 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos.