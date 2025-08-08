A la fecha se han recuperado 3 mil 515 en 137 revisiones y capturado a 845
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 27
Al menos 17 toneladas de autopartes fueron aseguradas en tres cateos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas e instancias federales, donde dos personas fueron detenidas.
Ayer por la mañana, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó del cumplimiento de dichos mandamientos.
Como parte de las investigaciones realizadas dentro de la estrategia contra el robo de autos y autopartes, agentes policiales ubicaron dos inmuebles en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, donde se ofrecían piezas y accesorios de automóviles robados.
Por lo anterior, efectuaron vigilancias físicas y móviles en la zona, donde obtuvieron datos de prueba que fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir el domicilio y un local en avenida Jalisco, colonia Paraje, y otro local en la colonia Santa María Aztahuacán.
En el primer cateo fue detenido un hombre de 33 años y se aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una caja metálica plateada con una lente transparente en mal estado de conservación que en su interior contenía 19 cartuchos útiles.
Además, dos placas de circulación, una del estado de Morelos y otra del estado de México; una tarjeta de circulación expedida en el estado de México, un faro automotriz y un aproximado de 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos.
En el segundo cateo, aseguraron una placa de circulación del estado de Morelos, dos tarjetas de circulación, una del estado de México y otra de Morelos, así como un aproximado de una tonelada de autopartes.
Tras la conclusión de los cateos, los inmuebles quedaron asegurados, mientras el sujeto fue trasladado a la FGJ, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.
Posteriormente, en la alcaldía Gustavo A. Madero, los agentes ejecutaron otra orden de cateo en la calle Puerto Berrio, en el pueblo de San Juan de Aragón, donde aseguraron otra tonelada de autopartes y detuvieron a una persona.
En lo que va del año se han asegurado 3 mil 515 toneladas de autopartes en 137 cateos.
En el informe mas reciente de seguridad, se refiere que han sido detenidos 845 delincuentes ligados a la comisión de este delito.
De las detenciones en flagrancia, la SSC reporta 715 remisiones, 81 más que en 2024. Además, se han cumplido 130 órdenes de aprehensión. Tan sólo en julio pasado se realizaron 12 cateos en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Tláhuac.