▲ Además de disminuir la cifra de accidentes viales, la regulación de bicimotos y escúteres impactará en los ingresos de la ciudad. Foto María Luisa Severiano

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 27

El Congreso de la Ciudad de México estima que la regulación de vehículos eléctricos como bicimotos y escúteres que alcanzan velocidades superiores a 25 kilómetros por hora tendrá un impacto en los ingresos de la capital por la expedición de licencias para su uso y sanciones de tránsito de entre 21 millones 500 mil pesos y 385 millones por cada 10 mil unidades.

El proyecto de dictamen sobre la iniciativa de reforma de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que aprobó ayer la Comisión de Movilidad Sustentable, contiene un análisis de impacto presupuestal de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas (UEFP) del Legislativo, en el que refiere que si bien no hay un censo de esos vehículos, se estima que circulan en la ciudad unas 120 mil motos eléctricas, sin contar otras unidades como patinetas y monopatines asistidos con motor eléctrico.

En la reforma a la Ley de Movilidad se define a dichas unidades como vehículo motorizado eléctrico personal (Vemepe) , con dos tipos de clasificación según su peso, así como la obligación de contar y portar licencia, pero será en los reglamentos de la propia ley y la de Tránsito donde se definirán aspectos como las restricciones que tendrán para circular en el espacio público o la obligación de usar casco, y se confiere un plazo de 360 días para realizar dichas adecuaciones.

El presidente de la comisión, Miguel Ángel Macedo, explicó que en los reglamentos se establecerán los requisitos y tipos específicos de licencia que correspondan según las características técnicas del Vemepe.