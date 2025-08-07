Gustavo Castillo

Jueves 7 de agosto de 2025

Jueces federales con sede en Aguascalientes dictaron vinculación a proceso contra 16 adultos y dos menores de edad, presuntos integrantesdel cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos en julio por autoridades federales al desmantelar un campo de entrenamiento en el municipio de Rincón de Ramos.

Los sospechosos fueron capturados por elementos del gabinete de seguridad, lo que generó narcobloqueos y quema de vehículos en diversos municipios.

Durante el operativo, elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron un arma corta y 19 largas, una con lanzagranadas, 2 mil 733 cartuchos de diversos calibres,120 cargado-res, clorhidrato de cocaína y equipo táctico.