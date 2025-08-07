Jueves 7 de agosto de 2025, p. 30
Jueces federales con sede en Aguascalientes dictaron vinculación a proceso contra 16 adultos y dos menores de edad, presuntos integrantesdel cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos en julio por autoridades federales al desmantelar un campo de entrenamiento en el municipio de Rincón de Ramos.
Los sospechosos fueron capturados por elementos del gabinete de seguridad, lo que generó narcobloqueos y quema de vehículos en diversos municipios.
Durante el operativo, elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron un arma corta y 19 largas, una con lanzagranadas, 2 mil 733 cartuchos de diversos calibres,120 cargado-res, clorhidrato de cocaína y equipo táctico.
El Ministerio Público federal aportó datos de prueba para obtener la vinculación a proceso y que se impusiera prisión preventiva oficiosa contra Ángel V, Arturo G, Jesús H, Henry C, Robert P, Hermelindo R, Carlos E, Rafael F, Gabriel A, Luis R, José M, Emmanuel N, Francisco S, Javier Z, Felipe H y Pedro A por acopio y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tenencia de cargadores y de cartuchos, asociación delictuosa y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína, entre otros cargos.
Asimismo, se determinó la vinculación a proceso por diversos delitos contra de Carlos V y Luis M, ambos menores de edad.