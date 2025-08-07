Gustavo Castillo García

Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia para la Pre-vención del Delito de la extinta Policía Federal, quien enfrenta dos procesos penales, uno por tortura contra Israel Vallarta, y la otra en relación con la operación Rápido y furioso, fue transferido del Centro Federal de Readaptación Social (Cerefeso) número 1, Altiplano, al penal 16, en Morelos.

Funcionarios del gabinete de seguridad confirmaron que el pasado 30 de julio, las autoridades del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (PyRS) incluyeron a Cárdenas Palomino en el grupo de 45 internos que fueron trasladados del Altiplano a otras prisiones.

La transferencia de Cárdenas Palomino ocurrió dos días antes de que Israel Vallarta Cisneros fuera dejado en libertad, luego de 20 años sin sentencia por su presunta vinculación con la banda de secuestradores Los Zodiaco, que no se acreditó.