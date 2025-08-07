Jueves 7 de agosto de 2025, p. 12
Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia para la Pre-vención del Delito de la extinta Policía Federal, quien enfrenta dos procesos penales, uno por tortura contra Israel Vallarta, y la otra en relación con la operación Rápido y furioso, fue transferido del Centro Federal de Readaptación Social (Cerefeso) número 1, Altiplano, al penal 16, en Morelos.
Funcionarios del gabinete de seguridad confirmaron que el pasado 30 de julio, las autoridades del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (PyRS) incluyeron a Cárdenas Palomino en el grupo de 45 internos que fueron trasladados del Altiplano a otras prisiones.
La transferencia de Cárdenas Palomino ocurrió dos días antes de que Israel Vallarta Cisneros fuera dejado en libertad, luego de 20 años sin sentencia por su presunta vinculación con la banda de secuestradores Los Zodiaco, que no se acreditó.
Vallarta Cisneros fue detenido en diciembre de 2005 en un operativo que encabezó el ex mando policial y que se realizó en la actual alcal-día Tlalpan.
Oficialmente, las autoridades federales no han dado a conocer la lista de los internos federales que fueron llevados a otras prisiones; sin embargo, fuentes del gabinete de seguridad indicaron que Cárdenas Palomino fue enviado al Cefereso número 16, que se localiza en el municipio de Coatlán del Río, en el estado de Morelos.
Cárdenas Palomino fue detenido en julio de 2021 acusado de haber torturado a Israel Vallarta Cisneros y otros presuntos integrantes de la banda Los Zodiaco, incluida la francesa Florence Cassez, detenida en 2005 y liberada en 2013 por violación al debido proceso.