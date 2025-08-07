Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ayer que prevé asistir el 1º de septiembre a la toma de posesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero aún no recibe la invitación formal. Celebró que en una de las ceremonias se contemple la entrega del bastón de mando por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

Ese mismo día, Sheinbaum presentará en Palacio Nacional su informe sobre los primeros 11 meses de gobierno y los planes a futuro. El primero de septiembre va a ser un informe, aquí en Palacio, el informe de los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante , comentó.