Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 10

En su última sesión antes de que se extinga, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer a Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), contra la distribución de libros de texto de sexto de primaria que lo exhiben en un episodio de 2015 en el que se burla de representantes indígenas, el cual se presenta como ejemplo de discriminación y violencia.

El fallo ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspender la distribución del libro de sexto grado de primaria Proyectos comunitarios, correspondiente a los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025, y eliminar en las próximas ediciones la referencia que dio origen al amparo, el cual también instruye editar la versión digital para suprimirla de las páginas 246 y 234 de las respectivas ediciones.

Sin embargo, la SEP ya distribuyó el 100 por ciento de los 82 millones 98 mil 263 libros de primaria correspondientes al próximo ciclo escolar, que inicia el 1º de septiembre.

“Lee la siguiente cronología… 2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”, dice la página 234.

Con tres votos contra dos fue aprobado el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek a favor de Córdova. El asunto se encontraba empatado desde el 2 de julio, por lo que se convocó como para el desempate a Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la primera sala. Él, junto con Laynez y Alberto Pérez Dayán, votaron a favor; en contra lo hicieron Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama.