Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 23

La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en X: Políticos anticubanos, incluido secretario de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio), están decididos a separar aún más a familias cubanas. No les es suficiente el daño causado por sus medidas de asfixia económica. Intimidan, lanzan amenazas y persiguen a migrantes cubanos con vínculos con su Patria .