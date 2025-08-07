Jueves 7 de agosto de 2025, p. 23
La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en X:
Políticos anticubanos, incluido secretario de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio), están decididos a separar aún más a familias cubanas. No les es suficiente el daño causado por sus medidas de asfixia económica. Intimidan, lanzan amenazas y persiguen a migrantes cubanos con vínculos con su Patria.
El canciller se pronunció recientemente en contra de la detención de migrantes y su deportación a terceros países sin un debido proceso, lo cual ha provocado que miles de familias en Estados Unidos sean
separadas y destruidas.