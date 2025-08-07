Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 20

Cuando veo a niños muriendo en Gaza por ir a buscar comida, me pregunto: ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Cómo pueden los líderes mundiales aceptar una situación tan perversa?

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

“Los colonos israelíes acaban de demostrar que no se trata de ‘seguridad’. Se trata de crueldad. Atacaron camiones de ayuda a Gaza: destrozaron cargamentos de petróleo, azúcar y harina, rajaron neumáticos e hirieron a conductores. Esto es el hambre como arma. Esto es genocidio a la vista de todos.”